Festival di Sanremo 2025, Jovanotti primo super-ospite: atteso sul palco l’11 febbraio

Pochi minuti fa, durante l’edizione delle 20:00 del TG1 di domenica 19 gennaio, il conduttore Carlo Conti ha annunciato che Jovanotti sarà uno dei superospiti del Festival di Sanremo 2025. Si tratta del primo ospite comunicato dal direttore artistico.

Festival di Sanremo 2025 Jovanotti, le parole del cantante

Carlo Conti, con un videomessaggio registrato, ha annunciato che Jovanotti salirà sul palco del Festival di Sanremo 2025 nel corso della prima serata della kermesse, in onda il prossimo 11 febbraio, in diretta su Rai 1. Conti, poi, ha passato la linea proprio con l’artista. Esso, in una clip già registrata, ha affermato: “Un caro saluto dal leggendario padiglione per le feste di Castrocaro, dove si svolge il mitico Festival delle voci nuove di Castrocaro. Da qui ho ricevuto proprio la notizia di essere stato invitato a partecipare come ospite al Festival di Castrocaro…”. A questo punto, Conti, assecondando la gag, comunica a Jovanotti che, in realtà, dovrà presenziare a Sanremo.

Jovanotti, allora, sottolinea: “Ma quindi tu non farai il Castrocaro, ma il Festival di Sanremo! Ragazzi, abbiamo sbagliato location ma è una bellissima notizia. Preparerò per l’occasione qualcosa di fantastico“.

Festival di Sanremo 2025 Jovanotti, i precedenti dell’artista

Quella di Jovanotti al Festival di Sanremo 2025 non sarà la prima partecipazione sul palco dell’Ariston per il cantante. Lanciato da Claudio Cecchettto, ha ottenuto la fama a partire dagli anni ’80. Qualche anno dopo, nel 1989, il cantautore presenzia in quella che sarà la sua unica volta in gara. All’epoca ha eseguito il brano Vasco, omaggio a Vasco Rossi e che permette al cantante di ottenere il quinto posto nella classifica definitiva.

In seguito, Jovanotti è protagonista della manifestazione canora nel 2000, quando presenta come ospite la hit Cancella il debito. Altro momento molto importante per la carriera dell’artista avviene nel 2008, quando ha la possibilità di presentare uno dei suoi successi più amati, ovvero A Te. Infine, nel 2022, affianca l’amico Gianni Morandi durante la serata dei duetti, vincendo la serata con un medley dei suoi più grandi successi.

Nessuna conferma per Gerry Scotti

Carlo Conti, durante l’edizione del TG1 del 19 gennaio, ha annunciato solo la presenza di Jovanotti. Non è arrivata alcuna conferma per quanto riguarda la voce riguardante Gerry Scotti. Secondo un’indiscrezione lanciata da Dagospia, infatti, il volto di punta dell’intrattenimento di Mediaset dovrebbe affiancare in qualità di co-conduttore il Direttore artistico della kermesse durante la prima serata. Per Scotti, uno dei professionisti più stimati ed apprezzati della televisione italiana, si tratterebbe del debutto assoluto sul palco dell’Ariston.