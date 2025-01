Stasera in tv domenica 26 gennaio 2025, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 26 gennaio 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma condotto da Sigfrido Ranucci, Report. Su Tv8, la fiction con Paola Cortellesi, Petra.

Stasera in tv domenica 26 gennaio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Mina Settembre 3, con Serena Rossi, Marisa Laurito, Giuseppe Zeno. Due episodi: il primo s’intitola, “L’odio”. Titti è tornata a Napoli: ha bisogno dell’aiuto di Irene per sporgere denuncia contro un hater che inonda di insulti il suo blog. C’è però un problema: l’hater è un minorenne. Mina (Serena Rossi) cerca di scoprire cosa si nasconde dietro quell’odio così feroce. A seguire, il secondo episodio, “La corda si spezza”. Mentre Viola continua a mentire a Mina, Domenico (Giuseppe Zeno) e Zia Rosa (Marisa Laurito) è tutta presa dall’organizzazione del matrimonio, in consultorio si presenta una donna del Mali, Jeanette, per chiedere aiuto a Mina: nel comprensorio di case popolari dove abita la convivenza con gli altri inquilini è diventata difficile.

Su Rai3, alle 21.05, l’attualità con il programma Report. Anche nel 2025 le inchieste presentate da Sigfrido Ranucci provocano reazioni molto forti che, a volte, sfociano in querele. Tra i servizi più discussi delle ultime settimane, quello di Paolo Mondani e Roberto Persia incentrato su Marcello Dell’Utri, trasmesso nella puntata dello scorso 12 gennaio.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Le prime mosse del Presidente Donald Trump, alcune annunciate da tempo, fanno discutere, così come il suo legame con Elon Musk, miliardario osteggiato dalla sinistra italiana. Di questo e di molto altro si parla in tutti i talk show di approfondimento, compreso quello condotto da Giuseppe Brindisi.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. La settimana di Italia 1 si chiude in prima serata in compagnia di Veronica Gentili, che introduce le nuove inchieste degli inviati di Davide Parenti. In studio, come sempre, c’è un ospite che propone un monologo. Inoltre, il cast fisso, di cui fanno parte Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Petra “Giorno da cani”, con Paola Cortellesi, Andrea Pennacchi. Petra cerca di far luce sulla morte di un poveraccio che traffica in cani. Ma quando a quell’omicidio ne segue un altro e un altro ancora, per l’ispettrice Delicado le cose si complicano.

Su Nove, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Dalla scorsa settimana il talk di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto è tornato con la consueta programmazione in diretta. E lo ha fatto ospitando, tra gli altri, Papa Francesco e Cecilia Sala. L’ennesima conferma di un’autorevolezza senza pari.

I film di questa sera domenica 26 gennaio 2025

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 2013, di Lucia Puenzo, The German Doctor, con Alex Brendemuhl. Patagonia, 1959. Il medico nazista Josef Mengele, fuggito sotto falsa identità in Argentina e inseguito dagli uomini del Mossad, s’insinua nella vita della famiglia della dodicenne Lilith.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 2012, di Nicholas Jarecki, La frode, con Richard Gere, Susan Sarandon. Robert Miller ha costruito il suo impero finanziario attraverso una serie di speculazioni illegali. Ora deve vendere prima che vengano a galla tutti gli illeciti commessi, ma…

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film storico del 1995, di Mel Gibson, Braveheart – Cuore impavido, con Mel Gibson, Sophie Marceau. Scozia, XIII secolo. Dopo che la moglie è stata uccisa dagli inglesi, William Wallace si mette alla testa dei rivoltosi e diventa ben presto un eroe nazionale, ma…

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di e con Konstantin Khabenskiy, Sobibor – La grande fuga. L’ufficiale sovietico Alexander Pechersky è recluso nel campo di sterminio di Sobibor in Polonia. L’uomo ha pianificato una fuga di massa, ma le cose andranno diversamente.

Stasera in tv domenica 26 gennaio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Jonathan Glazer, La zona d’interesse, con Christian Friedel. Rudolf Hoss e la moglie Hedwig si sforzano di costruire una vita da sogno con i loro 5 figli. Ma lui è il comandante del campo di concentramento di Auschwitz, proprio accanto alla loro villa.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico de 2000, di Steven Soderbergh, Erin Brockovich – Forte come la verità, con Julia Roberts. Erin, caparbia segretaria di uno studio legale, scopre che una potente società è responsabile dell’inquinamento con sostanze cancerogene di una falda acquifera. Allora…

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2019, di Nicolas Vanier, Sulle ali dell’avventura, con Louis Vazquez, Jean P. Rouve. Christian è uno scienziato specializzato nelle oche selvatiche. Suo figlio, un appassionato di videogiochi. Si ritroveranno uniti da un progetto: salvare una specie di oche in pericolo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 2010, di Ridley Scott, Robin Hood, con Russell Crowe, Cate Blanchett. L’arciere del re Robin Hood fa ritorno dalla terza crociata e trova l’Inghilterra tenuta sotto scacco dai francesi e devastata dalle continue angherie del perfido Re Giovanni. Allora…

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1974, di John Guillermin, L’inferno di cristallo, con Paul Newman. San Francisco. Un incendio divampa in un grattacielo, proprio il giorno dell’inaugurazione. Gli ospiti all’ultimo piano rimangono isolati: i pompieri lottano per salvarli.