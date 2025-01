Australian Open Sinner-Zverev, la finale in diretta su NOVE: telecronisti e orario

I tanti appassionati di tennis (un numero sempre maggiore, in Italia) possono tirare un sospiro di sollievo. La finale dell’Australian Open fra Jannik Sinner ed Alexander Zverev, infatti, sarà trasmessa in diretta e gratuitamente.

Australian Open Sinner Zverev, il match su NOVE

Per quanto riguarda la messa in onda in chiaro, il punto di riferimento per la finale dell’Australian Open fra Sinner e Zverev è NOVE. La rete del digitale terrestre, di proprietà di Discovery, inserisce l’evento nella propria programmazione tv a partire dalle ore 09:30 circa del mattino.

L’appuntamento è preceduto da uno spazio di approfondimento. In esso vi sono, nel ruolo di opinionisti, alcuni dei tennisti più importanti e vincenti di sempre, fra cui Boris Becker, Jim Courier, John McEnroe e Mats Wilander. L’incontro vero e proprio, invece, è raccontato da Jacopo Lo Monaco e Barbara Rossi.

La soddisfazione di Alessandro Araimo, Ad di Warner Bros. Discovery Italia

La decisione di trasmettere in onda e in chiaro il match fra Sinner e Zverev è giunta dopo un accordo fra tutti i broadcaster televisivi che distribuiscono, ai propri abbonati, la rete Eurosport, che detiene i diritti tv per mandare in onda tutti gli incontri dell’Australian Open. Proprio a tali operatori televisivi, ovvero Sky, Dazn, Tim ed Amazon Prime Video, ha voluto porgere i propri ringraziamenti Alessandro Araimo.

Quest’ultimo, Amministratore delegato di Warner Bros. Discovery Italia, come riporta il quotidiano La Gazzetta dello Sport ha dichiarato: “Non vediamo l’ora che sia domenica per questo grandissimo appuntamento di sport e voglio ringraziare tutti i partner di Eurosport e discovery+, che hanno collaborato affinché il match di Sinner possa essere visto in chiaro e in diretta, sul Nove, dal maggior numero di persone“.

Australian Open Sinner Zverev, il nostro connazionale a caccia della seconda vittoria consecutiva dello slam

Sinner, nonostante qualche problema fisico che sembra aver superato, arriva alla finale dell’Australian Open da grande favorito. Il nostro connazionale, attualmente primo nella classifica ATP, mira a difendere il titolo vinto esattamente dodici mesi fa. In caso di vittoria, Sinner segnerebbe l’ennesimo record, in quanto sarebbe il primo italiano capace di vincere lo Slam per due anni di fila.

Sulla sua strada, però, incontra Alexander Zverev, al secondo posto nella classifica ATP. Vincitore della medaglia d’oro olimpica nel singolo durante le Olimpiadi di Tokyo 2021, in carriera non ha mai vinto un Grande Slam. In precedenza ha raggiunto la finale in altre due occasioni, durante lo US Open nel 2020 e nel Roland Garros del 2024.