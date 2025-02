Stasera in tv lunedì 3 febbraio 2025, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 3 febbraio 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma condotto da Massimo Giletti, Lo stato delle cose. Su Canale 5, il reality condotto da Alfonso Signorini, Grande Fratello.

Stasera in tv lunedì 3 febbraio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la quarta ed ultima puntata della miniserie Il Conte di Montecristo, con Sam Claflin, Jeremy Irons, Lino Guanciale, Michele Riondino, Ana Girardot. Edmond (Sam Claflin) rintraccia il figlio illegittimo di Villefort, Gaston, che nel frattempo è diventato un ladro. Il ragazzo ruba del denaro a Caderousse e, durante la fuga, finisce per uccidere un poliziotto. Danglars scopre il tradimento di Fernand nei confronti di Ali Pascha.

Su Rai2, alle 21.20, il reality Boss in incognito. Max Giusti propone un’altra replica del reality che racconta realtà aziendali italiane d’eccellenza: imprenditori e lavoratori che fanno grande il nostro Paese con la passione e l’amore che mettono nel proprio lavoro nonostante mille difficoltà. Occasionalmente anche Giusti si infiltra nelle fabbriche.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Lo stato delle cose. La stretta attualità, dall’America di Trump alle polemiche sui presunti eccessi delle forze dell’ordine passando per le curve dei tifosi di Inter e Milan, è sempre al centro del programma di Massimo Giletti. Ma c’è spazio anche per la cultura e per i temi che gli altri show non approfondiscono.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. La settimana di Rete 4 in prima serata si apre con il talk di approfondimento su economia, politica e attualità curato da Nicola Porro. Il programma è in onda in diretta dallo Studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma, lo stesso che viene utilizzato da “Pomeriggio Cinque” e da “E’ sempre Cartabianca”.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. E’ confermato anche questa settimana, oggi e giovedì, il doppio appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini. Tra gli ultimi arrivati nella Casa allestita presso i Lumina Studios di Roma ci sono alcuni concorrenti, usciti dalla gara, che sono stati ripescati a sorpresa con il televoto.

Su La7, alle 21.15, il talk show La Torre di Babele. Dopo la puntata speciale dedicata al Giorno della Memoria, il talk di Corrado Augias torna alla normale programmazione. Un tema storico, culturale, politico o economico viene affrontato con gli ospiti per valutarne gli effetti sulla quotidianità.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Questa settimana è a Napoli Bruno Barbieri in cerca del miglior B&B del capoluogo partenopeo fra differenti tipologie. Si sfidano City Soul, La Gatta Cenerentola, The Dante House by House in Naples, Gentile Suite & Spa.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Il metodo Stanislastrico. In replica lo show girato al Teatro Sociale di Camogli (Genova), che offre il meglio di Maurizio Lastrico. Il comico e cabarettista genovese è diventato famoso per le sue poesie su qualsiasi argomento in terzine dantesche.

I film di questa sera lunedì 3 febbraio 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2011, di Julian Gilbey, A Lonely Place To Die, con Melissa George, Alec Newman. Durante un’escursione sulle montagne scozzesi, un gruppo di scalatori scopre un bunker sotterraneo. All’interno è tenuta prigioniera una ragazza serba, che non parla inglese.

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Jasmila Zbanic, Quo Vadis, Aida?, con Jasna Djuricic. L’esercito serbo ha occupato Srebrenica. Aida, un’insegnante di inglese di mezza età con il marito e i due figli ormai grandi, cerca rifugio e protezione in una base ONU.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1962, di John Ford, L’uomo che uccise Liberty Valance, con John Wayne. Usa, 1910. Il senatore Stoddard torna a Shinbone, nel West, per assistere ai funerali di Tom Doniphon. Qui narra ad un giornalista la storia di come Daniphon uccise il bandito Liberty Valance.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2019, di Joe ed Anthony Russo, Avengers: Endgame, con Robert Downey Jr, Josh Brolin, Chris Evans. Dopo lo scioccante finale di “Avengers: Infinity War”, gli eroi sopravvissuti alla furia di Thanos non si rassegnano al lutto ed escogitano un piano per riportare in vita gli amici scomparsi. In loro aiuto arriva anche Carol Danvers, guerriera dal Dna umano.

Iris – La5 – Cine34

Su Iris, alle 21.15, il film commedia del 2001, di Steven Soderbergh, Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco, con George Clooney. Uscito di prigione, Danny Ocean progetta un colpo: svaligiare a Las Vegas i tre casinò dell’uomo che gli ha soffiato la moglie. Per farlo, decide di radunare la sua vecchia squadra di specialisti.

Su La 5, alle 21.35, il film commedia del 1994, di Jessie Nelson, Una moglie per papà, con Ray Liotta, Whoopi Goldberg. Los Angeles, Anni 50. Molly riesce a superare il dolore per la morte della mamma grazie ad una governante di colore. Anche il padre della bimba si accorgerà di lei ma…

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2018, di Luca Miniero, Sono tornato, con Massimo Popolizio, Frank Matano. Mussolini riappare nella Roma di oggi e, notato da regista Andrea che lo crede un attore, accetta una parte nel suo documentario: è l’occasione per riconquistare le masse.

Stasera in tv lunedì 3 febbraio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Jeff Nichols, The Bikeriders, con Austin Butler. Kathy s’innamora ricambiata da Benny, nuovo membro dei Vandals, club di motociclisti capitanato dall’enigmatico Johnny. Ma nel tempo Benny si ritrova costretto a scegliere tra Kathy e la lealtà verso Johnny.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2013, di Woody Allen, Blue Jasmine, con Cate Blanchett, Alec Baldwin. Jasmine, vedova di un finanziere senza scrupoli, si trasferisce nella modesta casa della sorella adottiva Ginger. Smarita e in balia degli antidepressivi, cerca di ricostruirsi una vita.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1993, di Simon Wincer, Free Willy – Un amico da salvare, con Jason James Richter, Lori Petty. Jesse, costretto per atti di vandalismo a fare servizio di volontariato presso un acquario, stringe amicizia con un’orca e la difende dalle mire di un impresario che vuole catturarla.