Le Iene, la puntata del 12 gennaio: reportage dal Libano e il caso Ramy

Domenica 12 gennaio, su Italia 1, è in onda la prima puntata del nuovo anno de Le Iene. La trasmissione, curata da Davide Parenti, prende il via in prime time, dalle 21:20 circa.

Le Iene 12 gennaio, i conduttori e il Festival della Longevità

Al timone de Le Iene di oggi, domenica 12 gennaio, torna la consueta coppia composta da Veronica Gentili e Max Angioni. I due, come di consueto, sono affiancati dai comici Nathan Kiboba ed Eleazaro Rossi. Entrambi, nella diretta, realizzano dei monologhi con i quali commentano i principali temi affrontati nei servizi degli inviati.

A tal proposito, durante la puntata Gaetano Pecoraro abbandona l’Italia e si reca negli Stati Uniti. Qui partecipa al Festival della Longevità. Durante la manifestazione, decisamente molto partecipata, incontra esperti del settore e testa dei metodi abbastanza stravaganti per rallentare l’inesorabile processo di invecchiamento.

La morte del giovane Ramy

Nel corso de Le Iene del 12 gennaio, Giulio Golia racconta un caso di cronaca al centro delle polemiche. Si tratta della morte di Ramy Elgaml, un giovane che ha perso la vita al termine di un inseguimento con i Carabinieri.

Ramy era a bordo di uno scooter che non si è fermato all’alt delle forze dell’ordine, che hanno così iniziato un’attività per bloccare i fuggitivi. L’inseguimento, durato alcuni km, è terminato con un incidente mortale. L’intera dinamica è ora al centro di un processo, con la procura di Milano che sta indagando per l’ipotesi di reato di omicidio stradale. Golia analizza la vicenda, mostrando nuovi documenti ed immagini esclusive.

Le Iene 12 gennaio, reportage dal Libano

Durante la diretta de Le Iene di oggi, Gaston Zama passa due giornate consecutive in compagnia di Paolo Cognetti, scrittore e vincitore del prestigioso Premio Strega nel 2016 grazie al libro Le otto montagne.

Cognetti ospita le telecamere di Italia 1 all’interno della sua casa ad Estoul, in Valle D’Aosta. Con Zama racconta le difficoltà attraversate nell’ultimo anno, quando una forma di depressione si è trasformata in una sindrome bipolare. Testimonia anche il Trattamento Sanitario Obbligatorio che ha subito a dicembre.

Infine, a Le Iene del 12 gennaio, Luigi Pelazza effettua un importante reportage dal Libano. Una terra, questa, che da mesi è al centro del conflitto con Israele. Lo show mostra la situazione di emergenza presente nello Stato, nonostante i combattimenti siano, ad ora, sospesi per una tregua. La iena intervista alcuni cittadini, che confessano di sperare ancora nella pace, pur non nascondendo il timore che possano riprendere i bombardamenti.