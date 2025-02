Tradimento, la puntata del 9 febbraio: trama, cast e curiosità

Domenica 9 febbraio, Canale 5 manda in onda un nuovo appuntamento di Tradimento. La soap opera originaria della Turchia, come di consueto, è proposta a partire dalle 21:25 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Paperissima.

Tradimento 9 febbraio, regista e dove è girata

Tradimento, produzione originale della Turchia, è realizzata dalla società Tims&B Productions. Le riprese si sono svolte nella zona di Istanbul. La sceneggiatura è a cura di Yildiz Tunc. La regia, invece, è di Murat Saracoglu. Continua l’ottimo successo dal punto di vista degli ascolti della serie, che ora, oltre che in prime time, è visibile tutti i giorni nel daytime, sostituendo Endless Love.

Tradimento 9 febbraio, la trama

Durante Tradimento di oggi, domenica 9 febbraio, Yesim seduce Oltan con un obiettivo molto chiaro: avere un aiuto per ritrovare Oyku. Ben presto, però, le cose non vanno come previsto, in quanto la donna è scoperta da Ozan, che, una volta giunto sulla barca, l’ha riconosciuta per le scarpe.

Il ragazzo, non appena comprende ciò che sta succedendo, corre immediatamente dal padre. Quest’ultimo, tuttavia, non ha alcuna reazione, in quanto è convinto che il figlio stia raccontando delle menzogne. Intanto, Oylum, dopo aver parlato con l’amica Selin, si convince a presentarsi in accademia e tenere una audizione. Nonostante sia partita con le migliori intenzioni, le sue speranze si infrangono nel momento in cui la giuria la stronca, dicendole che non ha talento e di abbandonare questa strada.

Spoiler finale

In seguito, durante Tradimento del 9 febbraio, Tolga porta Oylum da un altro neurologo per avere un secondo parere. Burcu, invece, ruba il cellulare di Yesim e la induce a credere che glielo deve aver portato via, inavvertitamente, Tarik.

Ozan, Tolga ed Oylum organizzano una cena per festeggiare la guarigione di Guzide. Oylum vorrebbe sfruttare l’occasione per raccontare alla mamma la verità in merito alla sua espulsione, ma poi non trova il coraggio per farlo. Infine, Ozan ed Oylum si mettono d’accordo per nascondere Oyku a casa della mamma, mentre lei si trova da Nazan.

Tradimento 9 febbraio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Tradimento, il cui nuovo appuntamento è trasmesso il 9 febbraio su Canale 5 e in streaming ed on demand su Mediaset Infinity.