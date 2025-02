Palinsesti Rai primavera 2025, le novità: nuovi show di Carlo Conti ed Alessia Marcuzzi

Sono previste tante novità nei palinsesti della primavera Rai del 2025. Ad annunciare le più importanti è stato il Direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea, che ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni all’agenzia ANSA.

Palinsesti Rai primavera 2025, speciali in prima serata de L’Eredità e il nuovo show di Carlo Conti

Per ciò che concerne il palinsesto primaverile di Rai 1, il primo ritorno in ordine di tempo è quello di Antonella Clerici con The Voice Senior. Il talent show, dedicato agli artisti over 60, parte il prossimo 21 febbraio. Il sabato procede l’avventura di Marco Liorni con Ora o mai più, la cui finale è prevista il 1° marzo.

I due sabati successivi, ovvero l’8 e il 15 marzo, sono occupati da altrettanti speciali de L’Eredità, quiz di grande successo visibile tutti i giorni nella fascia preserale della rete ammiraglia. Dal 22 marzo inizia il format Ne vedremo delle belle. Il programma è condotto da Carlo Conti, reduce dal successo ottenuto con il Festival di Sanremo, e prevede una sfida fra showgirl protagoniste qualche anno fa, che si confrontano nel ballo, nel canto e nella recitazione.

Infine, Ciannamea ha espresso la volontà di proporre, su Rai 1, l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile. Un esperimento, insomma, che potrebbe essere propedeutico ad un futuro spostamento di rete dello show di Stefano De Martino, attualmente visibile sulla seconda rete.

Cosa aspettarsi su Rai 2

Per quanto riguarda il palinsesto della primavera 2025 di Rai 2, qui spicca il ritorno di Alessia Marcuzzi. La conduttrice, il 24 marzo, è al timone della novità Obbligo o verità, mix fra talk show, giochi ed interviste a varie celebrità del nostro paese. Lunedì 28 aprile prende il via Audition, il primo “no talent” italiano guidato da Elisabetta Gregoraci, Gigi e Ross.

In seconda serata, oltre a Stasera c’è Cattelan su Rai 2, la cui nuova edizione è iniziata ieri, è dato spazio a Festivallo. Il padrone di casa è Nino Frassica. Il comico, nel pieno stile di Arbore, fa il verso, a modo suo, alle canzoni che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo.

Palinsesti Rai primavera 2025, Chiambretti protagonista su Rai 3

Infine, i palinsesti della primavera 2025 di Rai 3 propongono Finché la barca va. La trasmissione, guidata da Piero Chiambretti, è proposta a partire dal 10 marzo nell’access prime time. In ogni appuntamento, il presentatore ed un ospite salgono a bordo di una imbarcazione ed insieme navigano le acque del fiume Tevere. Durante l’itinerario, Chiambretti intervista l’ospite, affrontando, sempre con l’ironia ed il sorriso, alcune delle principali questioni di attualità.