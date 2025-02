Stasera in tv sabato 22 febbraio 2025, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 22 febbraio 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Sabrina Giannini, Indovina chi viene a cena. Su Rete 4, il film con Bud Spencer e Terence Hill, Nati con la camicia.

Stasera in tv sabato 22 febbraio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il talent Ora o mai più. Dopo la pausa per il Festival di Sanremo, riparte l‘appassionante gara tra artisti “dimenticati” condotta da Marco Liorni. Anche oggi si esibiranno con i loro maestri. Dopo le prime quattro puntate la classifica generale vedeva sul podio Pierdavide Carone, Matteo Amantia e Antonella Bucci.

Su Rai2, alle 21.20, il telefilm Elsbeth con Carrie Preston. Due episodi: il primo s’intitola, “La raccattapalle”. Quando un campione di tennis muore sul campo, Elsbeth (Carrie Preston) e Kaya si concentrano su una stella nascente della racchetta e su suo padre. Intanto il capitano Wagner inizia a sospettare il vero motivo per cui Elsbeth si trova a New York. A seguire, “Orecchio per orecchio”. Dopo che uno dei chirurghi plastici più richiesti di New York viene trovato morto, Elsbeth mette gli occhi sull’ex capo della vittima, la dottoressa Vanessa Holmes che ritiene abbia motivazioni fondate.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Indovina chi viene a cena. Sabrina Giannini entra nelle magie della scienza indipendente, sempre poco tutelata, per smascherare interessi economici, menzogne, inganni e minacce per la nostra salute, ma anche per dare voce a chi resiste, a chi cerca e trova soluzioni, a chi difende con passione l’ambiente e i diritti di tutti.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: Il silenzio dei comunisti. Spettacolo diretto da Luca Ronconi nel 2006 e tratto dallo scambio epistolare del 2002 tra Vittorio Foa, Miriam Mafai e Alfredo Reichlin sulla storia del PCI e il futuro della sinistra politica. Con Luigi Lo Cascio, Maria Paiato e Fausto Russo Alesi.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, il people show C’è posta per te. Dopo la sosta nella settimana del Festival di Sanremo, Maria De Filippi riapre lo studio del longevo programma che a 25 anni dal debutto continua a registrare ascolti superiori al 30% di share. Tra i vip ospiti nelle puntate rimanenti troveremo Il Volo, Gigi D’Alessio, Stash e Gianni Morandi.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. Il talk del sabato sera di Massimo Gramellini riparte dopo la pausa per la finale di Sanremo. Come sempre tanti ospiti della cultura, dello spettacolo, della politica, ma un occhio sarà di sicuro dedicato all’attesa manifestazione canora ligure.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Obiettivo di Alessandro Borghese questa settimana è l’osteria top di Lucca. Si sfidano: Stella Polare, Antica Osteria già dal 1650, La Dritta, La Corte dei Limoni. Il premio per la categoria Special va alla miglior zuppa frantoiana.

Su Nove, alle 21.30, il talk show Accordi & Disaccordi. Sabato scorso non è andato in onda, ma questa sera in prima serata torna la consueta programmazione del talk di Luca Sommi insieme a Marco Travaglio e Andrea Scanzi per analizzare i fatti più importanti della settimana.

I film di questa sera sabato 22 febbraio 2025

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2018, di Francesco Falaschi, Quanto basta, con Vinicio Marchioni, Luigi Fedele. Per scontare una pena, l’irascibile chef Arturo insegna a cucinare ad alcuni ragazzi con disturbi simili all’autismo, guidati dalla psicologa Anna. Fra tutti spicca Guido, aspirante cuoco.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1983, di E.B. Clucher, Nati con la camicia, con Terence Hill e Bud Spencer. A causa di un equivoco, l’ex galeotto Doug (Bud Spencer) e il ventriloquo Rosco (Terence Hill) vengono scambiati per agenti segreti. Loro stanno al gioco e così, equipaggiati di tutto punto con la tecnologia messa a disposizione dalla Cia, si preparano a sgominare un’organizzazione criminale.

Stasera in tv sabato 22 febbraio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2017, di Zack Snyder, Justice League, con Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams. Batman e Wonder Woman formano una squadra con Aquaman, Cyborg e Flash per sconfiggere il perfido Steppenwolf. Ma per salvare il pianeta c’è bisogno di Superman.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Steven Spielberg, The Post, con Tom Hanks, Meryl Streep, Sarah Paulson. 1971: Katharine Graham, proprietaria del Washington Post, e il direttore Ben Bradlee devono prendere una decisione: pubblicare o meno informazioni segrete sulla guerra in Vietnam.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2001, di Joe Johnston, Jurassic Park 3, con Sam Neill. Un ricco avventuriero e sua moglie ingaggiano il paleontologo Alan Grant per farsi accompagnare in un tour aereo dell’Isla Sorna, in Costarica. Il luogo è popolato da dinosauri clonati geneticamente.