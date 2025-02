Stasera in tv lunedì 24 febbraio 2025, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 24 febbraio 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Massimo Giletti, Lo stato delle cose. Su Canale 5, il talent condotto da Alfonso Signorini, Grande Fratello.

Stasera in tv lunedì 24 febbraio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Belcanto, con Vittoria Puccini. Due episodi: “La regina della notte”. Napoli, 1847. Maria (Vittoria Puccini) e le sue figlie, Carolina e Antonia, si guadagnano da vivere come truffatrici di strada. Antonia è una cantante lirica di enorme talento, ma suo padre Iginio non vuole che si trasferisca a Milano per studiare canto. A seguire, “Ave Maria”. Maria, Antonia e Carolina riescono a scappare e, nel loro lungo viaggio, ottengono un passaggio per Milano da Domenico Bernasca, il proprietario della locanda “La mano di ferro”. Una volta in città, dopo che Antonia perde il ruolo ottenuto dal provino fatto a Napoli, sono costrette a chiedere aiuto proprio a Domenico, che offre vitto e alloggio nella sua taverna in cambio del loro lavoro.

Su Rai2, alle 21.20, il game show 99 da battere. All’inizio della terza puntata sono 67 i concorrenti pronti a cimentarsi in nuove prove seguendo le indicazioni della voce misteriosa: giochi divertenti, originali, a volte assurdi, ma alla portata di tutti. Anche stasera sono previste prove di coppia a squadre. Sui concorrenti vigila Max Giusti.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Lo stato delle cose. Dal decisionismo di Donald Trump ai contrasti tra governo italiano e magistratura passando per l’emergenza sicurezza, sono tanti i temi all’attenzione di chi conduce i talk show di approfondimento. Come Massimo Giletti, che anche stasera inserirà nella scaletta uno o più segmenti di carattere culturale.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Da sempre attento alla politica estera, Nicola Porro ospita nel suo programma le diverse opinioni sulle decisioni di Donald Trump, per la seconda volta Presidente degli Stati Uniti. Attenzione anche all’imminente decisione della Corte di Giustizia europea sui trattamenti degli immigrati in Albania.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Grande Fratello. A poche settimane dall’ultima puntata, prevista a fine marzo, l’edizione numero 18 del reality condotto da Alfonso Signorini ha il suo primo finalista, il modello Lorenzo Spolverato, uno degli inquilini più discussi. Il pubblico lo ha preferito al pallavolista Javier Martinez nella sfida al televoto del 10 febbraio.

Su La7, alle 21.15, il talk show La Torre di Babele. Quando non è graditissimo ospite negli altri programmi di rete, Corrado Augias apre volentieri il suo studio a qualificati ospiti per discutere ed approfondire un grande tema storico, politico, culturale o economico.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Hotel. Conegliano e Valdobbiadene sono le località venete che ospitano Bruno Barbieri in caccia della migliore struttura del luogo. Si sfidano: Relais Athea, Agriturismo La Dolza, Roggia dei Cedri, Azienda Agrituristica Calronche.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Il giaguaro mi guarda storto. Teresa Mannino torna con il suo ultimo spettacolo teatrale in prima tv. Filo conduttore è il desidero in un viaggio che parte dai racconti d’infanzia fino al difficile rapporto che abbiamo con l’attesa.

I film di questa sera lunedì 24 febbraio 2025

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Xavier Giannoli, Illusioni perdute, con Benjamin Voisin. Lucien abbandona la tipografia di famiglia per seguire i suoi sogni. Giovane poeta con grandi speranze, si reca a Parigi per cercare fortuna con l’aiuto della sua mecenate Louise. Ma…

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 2017, di Scott Cooper, Hostiles – Ostili, con Christian Bale, John S. Shepherd. 1892. Il capitano Blocker deve scortare un capo Cheyenne in fin di vita e la sua famiglia verso la riserva. Durante il viaggio s’imbattono in Rosalie, sopravvissuta ad un attacco Comanche.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2019, di James Wan, Aquaman, con Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe. Figlio dell’amore proibito tra un umano e Atlanna (Nicole Kidman), Arthur Curry (Jason Momoa) rifiuta il suo status di semidio e vive per anni sulla Terra. Ma quando il destino del regno sommerso è minacciato dal Male, accetta di scendere negli abissi, trasformandosi in Aquaman per difendere la giustizia.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2001, di Ted Demme, Blow, con Johnny Depp, Penélope Cruz, Franka Potente. Il film racconta la vera vita di George Jung. Negli Anni 70 e 80 l’uomo organizzò il mercato americano della cocaina divenendo il braccio destro del boss colombiano Pablo Escobar.

Su La 5, alle 21.40, il film drammatico del 2008, di Dennis Lee, Un segreto tra di noi, con Willem Dafoe, Julia Roberts. Le tensioni e i rancori che covano all’interno di una famiglia borghese americana esplodono quando uno dei componenti muore tragicamente in un incidente d’auto.

Stasera in tv lunedì 24 febbraio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di fantascienza del 2024, di George Miller, Furiosa: A Mad Max Saga, con Anya Taylor-Joy. Furiosa viene rapita da Dementus, tiranno a capo di un’orda di motociclisti. Quando si scontrano con l’esercito di Immortan Joe, Furiosa sfrutta la guerra per ritrovare la strada di casa.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2017, di Alessandro Gassmann, Il Premio, con Alessandro Gassmann, Gigi Proietti, Rocco Papaleo. Oreste vuole aprire una palestra, ma gli mancano 15.000 euro. Il padre gli promette la cifra in cambio di un favore: accompagnarlo a ritirare il Premio Nobel per la Letteratura.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2003, di Richard Linklater, School of Rock, con Jack Black, Joan Cusack. Dewey Finn, un fanatico della musica rock, viene assunto per un equivoco come supplente in una scuola. Trasmetterà agli alunni la sua passione, ma seminerà il panico tra i genitori.

Su Sky Cinema Action, alle 19.40, il film di fantascienza del 2015, di George Miller, Mad Max: Fury Road, con Tom Hardy. Nell’Australia post-apocalittica, Max viene catturato dagli spietati guerriglieri comandati da Immortan Joe e condotto alla Cittadella, la loro roccaforte nella desertica Fury Road.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2008, di Gavin O’Connor, Pride and glory – Il prezzo dell’onore, con Colin Farrell. Il detective Tierney indaga sulla sorte di alcuni colleghi durante un fallito raid antidroga. Intanto l’agente Egan è sulle tracce di Angel Tezo, il narcotrafficante scampato all’arresto.