Il Paradiso delle Signore, le trame dal 24 al 28 febbraio

Da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio sono in onda cinque nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. La soap opera è visibile tutti i giorni, su Rai 1, a partire dalle ore 16:00 circa.

Il Paradiso delle Signore è una produzione originale di Rai Fiction e Aurora TV, società della Banijay Italia. La regia delle puntate è a cura di Francesco Pavoloni, Marco Maccaferri, Andrea Canepari e Salvatore Romano. La sceneggiatura, invece, è firmata da Giorgia Mariani, Dante Palladino, Paolo Giralli e Federico Lunadei. Le riprese si sono svolte a Roma, ma la trama è ambientata a Milano.

Ne Il Paradiso delle Signore del 24 febbraio, Tancredi mette Giulia alle strette in merito alla scelta di Botteri. Il primo, in particolare, ricorda alla seconda che non deve avere scrupoli se intende fare carriera. I protagonisti, intanto, scoprono che le cure non hanno avuto effetti su Adelaide, nel frattempo sparita nel nulla.

Durante l’appuntamento del martedì de Il Paradiso delle Signore, Roberto passa per caso a trovare Marta e la scopre insieme ad Enrico. Invece, a causa di Tancredi, Rosa e Marcello continuano ad avere degli scontri. Ciro sprona Mimmo ad accompagnare Agata alla festa di carnevale, ma lui non è convinto.

Il mercoledì, Umberto torna in Italia dopo essere stato a Londra e dà cattive notizie su Adelaide. Intanto, nell’atelier, Marta, Marcello, Roberto e Botteri hanno una idea per la campagna di lancio della nuova collezione.

Nella puntata del giovedì, Enrico ha scoperto la verità in merito alle reali condizioni di salute di Adelaide. Tuttavia, su invito di Umberto, non dice nulla a nessuno. Tancredi, invece, si confida con Rosa. Il venerdì, Marcello riceve un riconoscimento da Confindustria. Mimmo ammette di essersi accorto delle attenzioni che Agata sta avendo per Roberto. Infine, Mirella ha un importante annuncio da fare e che riguarda Michelino.

