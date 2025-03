Stasera in tv giovedì 6 marzo 2025, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 6 marzo 2025. Su Rai3, il people show condotto da Geppi Cucciari, Splendida cornice. Su Italia 1, il film con Daniel Radcliffe, Harry Potter e i doni della morte – Parte 2.

Stasera in tv giovedì 6 marzo 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Che Dio ci aiuti 8, con Francesca Chillemi, Giovanni Scifoni. Due episodi: il primo s’intitola, “Io ti proteggerò”. Azzurra (Francesca Chillemi) cerca di convincere Cristina a frequentare un corso online di disegno, ma lei non ne vuole sapere. La voce di Alisia attira l’attenzione di Corrado, affascinante avvocato. Azzurra lo coinvolge nella disputa tra un anziano e suo figlio. A seguire, “Smascherati”. Azzurra sorprende una giovane rom mentre sta rubando, e decide di ospitarla. Nel frattempo, per le ragazze si stanno conoscendo meglio grazie all’accampamento proposto da Melody, ovvero una tenda in cui raccontarsi i segreti.

Su Rai2, alle 21.20, il programma Detectives. Pino Rinaldi racconta le indagini per l’omicidio di Antonio Blasi, avvenuto nel 1994, e i delitti del serial killer Antonio Mantovani. Nello spazio “La storia di…” il protagonista di questa sera è Manuel Bortuzzo, il campione di nuoto ferito a Roma il 3 febbraio 2019 per uno scambio di persona.

Su Rai3, alle 21.20, il people show Splendida cornice. Un’altra puntata ricca di ospiti per il programma di Geppi Cucciari che unisce satira, cultura e intrattenimento con il giusto equilibrio tra intelligenza e leggerezza. Come sempre non mancano i “competenti”, tra cui la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi e il linguista Giuseppe Antonelli.

Su Rai5, alle 21.15, Concerti dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Lo scorso gennaio, a Roma, Myung-Whun Chung è tornato a dirigere l’Orchestra di Santa Cecilia. In programma, il Concerto per violino di Brahms e la Sinfonia n. 7 di Beethoven. Al violino Sergey Khachatryan.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Cine34, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Come sempre anche nella puntata di oggi Paolo Del Debbio darà spazio a tutte le ragioni e a tutte le opinioni, mettendo a confronto i diversi schieramenti politici sugli argomenti più caldi del momento, come le tensioni tra Russia e Italia dopo il discorso del Presidente Mattarella del 5 febbraio.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Grande Fratello. Dopo la puntata del 20 febbraio, sono 15 i concorrenti ancora in gioco. Uno solo di loro, Lorenzo Spolverato, è sicuro di partecipare alla finale prevista a fine marzo. Stasera Alfonso Signorini fa un nuovo punto della situazione con le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi.

Su La7, alle 21.15, l’attualità Piazza pulita. Mai come in questo periodo, sia sul fronte interno che su quello internazionale, la politica ha offerto motivi di discussione. Tanti argomenti per Corrado Formigli, che guida il talk diventato fonte settimanale per l’approfondimento.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Only Fun – Comico show. Non mancano gli interventi musicali degli Oblivion e di Dado, oltre alle imitazioni di Francesco Cicchella, in questa quinta edizione dello show che vede al debutto nella conduzione Belén Rodriguez insieme ai confermatissimi PanPers.

Su Cine34, alle 21.05, la fiction Ultimo, con Raoul Bova, Ricky Memphis, Beppe Fiorello. A Roma, il capitano dei Carabinieri Roberto Di Stefano, nome in codice Ultimo, deve stanare Niscemi, un latitante. La sua filosofia è quella degli “ultimi”: lottare e raggiungere risultati senza rivendicarne il merito.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. L’alimentazione di Karen è talmente fuori controllo da influenzare la sua vita: la donna ha sviluppato una forte paura di uscire di casa. Il dottor Now l’aiuterà ad intraprendere un percorso che lavora sia sul piano fisico che quello mentale.

I film di questa sera giovedì 6 marzo 2025

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2011, di David Yates, Harry Potter e i doni della morte – Parte 2, con Daniel Radcliffe. Dopo aver recuperato la Coppa di Tassorosso da un Horcrux nascosto all’interno delle segrete della banca degli studenti di Gringott, Harry (Daniel Radcliffe), Hermione e Ron sono pronti a ritornare sul dorso di un drago alla scuola di Hogwarts. Qui daranno vita all’epico scontro finale con Voldemort.

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film fantastico del 2005, di James McTeigue, V per vendetta, con Natalie Portman, Hugo Weaving. In un’Inghilterra scampata alla guerra nucleare e oppressa da una feroce dittatura, la giovane Evey si allea con “V”, un eroe mascherato che lotta per la libertà e la giustizia.

Su Iris, alle 21.15, il film d’azione del 1988, di John McTiernan, Trappola di cristallo, con Bruce Willis. L’agente McLane raggiunge a Los Angeles l’ex moglie per le feste di Natale. La donna lavora in un grattacielo, dove fa irruzione in un commando armato. Lui entra in azione.

Su La 5, alle 21.40, il film drammatico del 2014, di Shana Feste, Un amore senza fine, con Gabriella Wilde, Alex Pettyfer. Jade e David si conoscono dopo il diploma e cominciano una storia d’amore. Ma il futuro della ragazza è già stato pianificato dal padre e per loro non sarà facile restare insieme.

Stasera in tv giovedì 6 marzo 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di spionaggio del 2015, di Christopher McQuarrie, Mission: Impossible – Rogue Nation, con Tom Cruise. La Cia ha chiuso la divisione di Ethan Hunt. Seppur ricercati, l’agente e il suo team cercano di sgominare il “sindacato”, l’organizzazione terroristica responsabile delle loro sventure.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2023, di Michael Winterbottom, Shoshana, con Harry Melling. Tel Aviv, 1938. Sullo sfondo del nascente stato israeliano, Thomas Wilkin, agente della squadra antiterrorismo britannica-palestinese, s’innamora della giornalista ebrea Shoshana Borochov.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2012, di Zack Snyder, L’uomo d’acciaio, con Henry Cavill, Amy Adams. Il giovane Clark Kent, cresciuto da genitori adottivi, nasconde straordinari poteri. Ma quando la Terra viene attaccata dagli alieni, entra in azione per salvare l’umanità.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2017, di Andy Muschietti, It, con Jaeden Martell. Bill e i suoi amici scoprono l’esistenza di un’entità malvagia che si nutre delle paure degli esseri umani e che ha le sembianze di un pagliaccio di nome Pennywise. Insieme cercano di sconfiggerlo.