+Gli annunci e le notizie, oramai, non passano più solo dalla televisione, ma anche dallo streaming. Ed è proprio questo lo strumento che ha scelto la giornalista Selvaggia Lucarelli, che ospite di Hot Ones, format di Rai Play, ha annunciato il matrimonio con Lorenzo Biagiarelli.

Selvaggia Lucarelli matrimonio, la storia d’amore con Lorenzo Biagiarelli

Selvaggia Lucarelli si è messa alla prova, dunque, ad Hot Ones, programma di Alessandro Cattelan prodotto da Palomar, a Mediawan Company, in collaborazione con Rai Contenuti Digitali e Transmediali.

Il conduttore intervista, in ogni appuntamento, un ospite. Esso confessa lati di sé mentre gusta un piatto di alette di pollo, condite con salse progressivamente sempre più piccanti. Lucarelli ha scelto di gustare una variante vegana, in quanto da tempo ha deciso di non mangiare carne.

In merito al matrimonio, Selvaggia Lucarelli ha ammesso: “Qualche giorno dopo che ci siamo conosciuti gli ho chiesto di sposarci e fare un figlio, avevo 41 anni e fame di tempo, ma lui saggiamente ha risposto di no. Sono passati nove anni, volevo organizzare la mia vita e sono tornata all’attacco. Ho approcciato sul pragmatico, basta romanticismo, è burocrazia”.

Selvaggia Lucarelli matrimonio, la festa in Puglia

In merito ai dettagli del matrimonio, Selvaggia Lucarelli, ospite da Alessandro Cattelan, ha confessato: “Ho ricordato a Lorenzo della casa che abbiamo acquistato in Puglia, in una piazzetta davanti ad una chiesa. Gli ho detto che potremmo fare una festa incredibile a tema, la pizzica, i taralli, Albano, Emma e i Negramaro. Chiudiamo tutto il Paese e facciamo una grande festa …altro che i compleanni di Madonna in Puglia. E alla fine pare abbia detto di si. Forse in primavera dell’anno prossimo”.

In seguito, Selvaggia Lucarelli ha parlato del suo lavoro e, in particolare, della newsletter Vale Tutto: “Mi sono resa conto che vivevo da dipendente da vent’anni nel mio lavoro di giornalista. E soprattutto mi ero resa conto di regalare il mio lavoro, che molto spesso è accendere conversazioni e discussioni (…). Ho capito che non guadagnavo abbastanza e mi sono detta che era arrivato il momento di essere editrice di me stessa, dal punto di vista economico è soddisfacente”. Poi afferma: “Ora sto producendo un documentario sulla vita di un pugile, una storia pazzesca“.

L’impegno a Ballando con le stelle

Infine, Selvaggia Lucarelli, ad Hot Ones, ha parlato dell’impegno a Ballando con le stelle. A tal proposito ha ammesso: “Per un periodo ho vissuto le critiche come un problema. Ho la sindrome dell’impostore, credo sempre di avere di più di quello che merito e questo mi salva, perché permette di non sedermi e non pensare mai di aver raggiunto il massimo e meritarlo. Quindi studio e mi preparo. L’unica che mi ero concessa era Ballando con le stelle come fosse l’ora di ricreazione a scuola. Poi ho pensato che fosse un atteggiamento autopunitivo e castrante, perché tutti coltiviamo la nostra parte di leggerezza. Allora mi sono detta che il mainstream è divertente e mi sono allargata anche in quel mondo lì. La cosa sta dando i suoi frutti e mi ha regalato anche un po’ di leggerezza“.

Infine, ha annunciato: “Sarò a Ballando anche il prossimo anno perché non lascio il mio posto vacante“.