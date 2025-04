Stasera in tv lunedì 7 aprile 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Massimo Giletti, Lo stato delle cose. Su Italia 1, il film Spider-Man, con Tobey Maguire.

Stasera in tv lunedì 7 aprile 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la nuova edizione di Ulisse, il piacere della scoperta. Prima di quattro nuove puntate. Stasera Alberto Angela ripercorre la vita di Vincent van Gogh, il pittore olandese che ha incantato il mondo con la luce e i colori delle sue opere. Scopriremo i luoghi che gli hanno ispirato i quadri più celebri e hanno fatto da sfondo alla sua vicenda umana.

Su Rai2, alle 21.20, il talk show Obbligo o verità. Il cuore della puntata è sempre il momento che dà il titolo al programma di Alessia Marcuzzi: un ospite, scelto casualmente, deve rispondere con sincerità a una domanda scomoda, oppure affrontare un obbligo, ovvero una prova divertente e surreale, creata su misura per il malcapitato.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Lo stato delle cose. Anche questa sera la scaletta del programma di Massimo Giletti è densa di contenuti. Del resto in questo periodo l’attualità e la politica offrono innumerevoli spunti, dal processo di pace tra Russia e Ucraina innescato da Donald Trump al discusso progetto di riarmo dei Paesi dell’Unione Europea.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Nella redazione di Nicola Porro lavora anche Lavinia Orefici, nota per i suoi speciali sui reali inglesi trasmessi da La 5. Il 22 marzo ha posto una domanda garbata su Ventotene all’ex premier Romano Prodi, e come risposta ha ottenuto parole stizzite, irrispettose e una spregevole tirata di capelli.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality game The Couple. Si sono spente una settimana fa, ma già si stanno per riaccendere: sono le luci dei Lumina Studios di Roma, che per sei mesi hanno ospitato la Casa del “Grande Fratello”. Da stasera accoglieranno le otto coppie di concorrenti protagoniste di questo nuovo reality game condotto da Ilary Blasi.

Su La7, alle 21.15, il talk show La Torre di Babele. Corrado Augias affronta un grande tema storico, culturale, politico, economico e i suoi risvolti sull’attualità, sulla vita di ogni giorno e sul mondo che verrà in un talk che risponde alla richiesta d’informazione che proviene dal pubblico.

Su Tv8, alle 21.30, il comedy show Gialappashow. Nella seconda puntata, il Mago Forest è affiancato da Federica Pellegrini, leggenda del nuoto che per la prima volta, dopo essere stata giudice di “Italia’s Got Talent” e concorrente di “Ballando con le stelle”, si cimenta nel ruolo di conduttrice.

Su Nove, alle 21.30, il reality Little Big Italy. Francesco Panella è pronto a ripartire alla ricerca dei migliori ristoranti italiani all’estero. Nelle nuove puntate fa tappa in Europa a Rotterdam, Liverpool, Sofia, Tallinn e Atene per poi raggiungere il Brasile tra San Paolo e Rio de Janeiro.

I film di questa sera lunedì 7 aprile 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2015, di Alekander Bach, Hitman: Agent 47, con Rupert Friend, Hannah Ware. Dieci anni dopo la scomparsa dello scienziato Litvenko, qualcuno vuole riprendere il suo progetto: creare un esercito di killer geneticamente modificati. L’agente 47, però, non ci sta.

Su Rai5, alle 21.15, il film thriller del 2022, di Ali Abbasi, Holy Spider, con Mehdi Bajestani. 2000. A Mashhad, importante centro religioso in Iran, un serial killer, soprannominato “il ragno”, uccide le prostitute. Tra i giornalisti che s’interessano al caso c’è Rahimi, una donna che si mette sulle sue tracce.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1967, di Andrew V. McLaglen, La via del West, con Kirk Douglas, Robert Mitchum. Alla ricerca di nuove terre da coltivare, una carovana di pionieri, guidata da senatore Tudlock, attraversa i pericolosi territori dell’Ovest per cercare di raggiungere l’Oregon.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2002, di Sam Raimi, Spider-Man, con Tobey Maguire, Willem Dafoe. New York: durante una visita ad un laboratorio, il giovane Peter Parker (Tobey Maguire) viene punto da un ragno geneticamente modificato. Presto scopre di aver acquisito poteri eccezionali e decide di metterli al servizio del bene. Dietro la maschera di Spider-Man lotterà contro il perfido Goblin (Willem Dafoe).

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film di guerra del 2013, di Peter Berg, Lone Survivor, con Mark Wahlberg, Taylor Kitsch. I navy seal Marcus, Mickey, Danny e Ax devono neutralizzare una cellula operativa di Al-Qaeda. I quattro vengono, però, catturati e sopravvivere sarà veramente dura.

Iris – La5 – Cine34

Su Iris, alle 21.15, il film thriller del 2021, di M. Night Shyamalan, Old, con Nolan River. Guy e Prisca decidono di trascorrere con i figli Trent e Maddox una vacanza in un resort che si affaccia su una spiaggia incontaminata. Ma giunti sul posto scoprono che il luogo nasconde un inquietante segreto.

Su La 5, alle 21.40, il film drammatico del 1998, di Brad Silberling, La città degli angeli, con Nicolas Cage, Meg Ryan. Un angelo sbarca a Los Angeles con l’incarico di aiutare un’affascinante dottoressa in crisi dopo la morte di un paziente in sala operatoria. Finirà per innamorarsi di lei.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2002, di Aldo, Giovanni e Giacomo, La leggenda di Al, John & Jack, con Giovanni Storti. New York, Anni 50. Aldo, Giovanni e Giacomo, tre improbabili criminali, affrontano una delicata missione, ma falliscono. L’ira del loro boss non tarda a manifestarsi.

Stasera in tv lunedì 7 aprile 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2024, di Lee Isaac Chung, Twisters, con Glen Powell, Daisy Edgar-Jones. La stagione delle tempeste entra nel suo periodo peggiore. Due team rivali di cacciatori di tornado, guidati da Kate e Tyler, uniscono le forze quando un fenomeno meteorologico devastante si abbatte sull’Oklahoma.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film storico del 1997, di Steven Spielberg, Amistad, con Djimon Hounsou, Anthony Hopkins. 1839. 53 schiavi di colore del vascello Amistad riescono a liberarsi e fare rotta verso l’Africa. Bloccati da una nave americana, saranno processati per omicidio e pirateria.

Su Sky Cinema Action, alle 23.50, il film di fantascienza del 2010, di Miguel Sapochnik, Repo Men, con Jude Law, Forest Whitaker. Una multinazionale vende organi artificiali per prolungare la vita. Chi non paga deve vedersela con i recuperatori, che non si fanno scrupoli. Tra loro c’è Remy, che…

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2005, di Ron Howard, Il Codice Da Vinci, con Tom Hanks, Audrey Tautou. Il curatore del Louvre viene trovato cadavere. Attorno al corpo, segni misteriosi. Il professor Langdon cerca di risolvere l’enigma, diventando ben presto l’indiziato numero uno.