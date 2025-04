Stasera in tv venerdì 11 aprile 2025. Su Rai2, il film con Matt Damon, Air – La storia del grande salto. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, Quarto grado.

Stasera in tv venerdì 11 aprile 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, l’ultima puntata del talent The Voice Senior. In diretta dagli studi Rai di Via Mecenate a Milano, Antonella Clerici presenta la finale della quinta edizione del talent riservato agli over 60. In studio con lei ci sono i 12 concorrenti usciti dalla semifinale dello scorso venerdì, tre per ogni coach: Clementino, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Arisa.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Newsroom. “E’ la mia creatura prediletta perché ci sono le cose che piacciono a me: il punto di vista della redazione, gli inviati, l’osservatorio previlegiato da cui si evince che dietro una storia complicata non c’è una persona sola, ma un gruppo”: così Monica Maggioni parla del suo programma, giunto alla terza puntata.

Su Rai5, alle 21.15, Opera lirica: Mefistofele. L’opera di Arrigo Boito nell’allestimento che ha aperto la stagione lirica 2023-24 del Teatro dell’Opera di Roma. Nella parte del protagonista John Relya. La regia è firmata da Simon Stone; sul podio il direttore Michele Mariotti.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time, Sky Cinema Due

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Lo sguardo è sempre attento ai recenti casi di cronaca, ma nella scaletta del programma condotto da Gianluigi Nuzzi prevalgono spesso gli aggiornamenti su vicende che da anni appassionano l’opinione pubblica, come la morte di Liliana Resinovich, l’omicidio di Pierina Paganelli e il delitto di Garlasco.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. In un talk come quello di Diego Bianchi l’imprevisto è in agguato, ma Zoro sa come gestirlo. Come quando il comico Xhuliano Dule ha auspicato un ictus per Salvini: “Ogni tanto entra qualche battuta infelice” ha detto Bianchi scusandosi.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Masterchef Italia. Nella prima delle due puntate di stasera (ospite, Davide Scabin) i concorrenti devono realizzare un piatto innovativo con le uova. Nella seconda, il pressure test prevede la preparazione di un calamaro ripieno. Tra i giudici, Bruno Barbieri.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Fratelli di Crozza. Non risparmia nessuno la satira di Maurizio Crozza, che a differenza di alcuni suoi colleghi colpisce a sinistra, a destra e al centro, governo e opposizione. Non solo con le imitazioni ma anche con i monologhi, che spesso fanno riflettere.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Casa a prima vista. Anna e Beppe devono trasferirsi a Milano per lavoro. Hanno un budget di 1.200.000 euro e stanno cercando una casa di 175 mq. Per trovarla, la coppia si affida alla professionalità di Mariana D’Amico, Gianluca Torre e Ida Di Filippo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, la fiction Gangs of Milano – Le nuove storie del Blocco, con Laura Osma. La situazione della Misa diventa sempre più preoccupante. Bea, Mahdi e Ludo elaborano un piano per ottenere vendetta, ma qualcosa non va come previsto.

I film di questa sera venerdì 11 aprile 2025

Su Rai2, alle 21.20, il film biografico del 2022, di Ben Affleck, Air – La storia del grande salto, con Matt Damon. Oregon, 1984. Sonny Vaccaro (Matt Damon), organizzatore di tornei di pallacanestro, viene assunto dalla Nike per convincere sportivi e allenatori a diventare testimonial del marchio. La svolta arriva quando Vaccaro riesce ad “arruolare” Michael Jordan, destinato a diventare una leggenda del basket.

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2021, di Taylor Sheridan, Quelli che mi vogliono morto, con Angelina Jolie, Finn Little. Nei boschi del Montana, Hannah, capo di una squadra di vigili del fuoco, s’imbatte nel piccolo Connor. Il ragazzino, testimone di un omicidio, è in fuga da due sicari professionisti.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1956, di Douglas Sirk, Come le foglie al vento, con Lauren Bacall, Rock Hudson. Due amici, il primo ricchissimo e alcolizzato, il secondo virtuoso e generoso, sono innamorati della stessa donna. Quest’ultima sceglie il primo, che si mette a rigare dritto, ma…

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2015, di Oliver Megaton, Taken 3 – L’ora della verità, con Liam Neeson, Forest Whitaker. Los Angeles. Bryan Mills (Liam Neeson) viene accusato dell’omicidio dell’ex moglie Lenore. Braccato dalla polizia, l’ex agente operativo si rifugia in una “safe house” e cerca di smascherare chi lo ha incastrato. Intanto sua figlia Kim scopre di essere sorvegliata da Stuart, il suo patrigno.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film di fantascienza del 2013, di J.J. Abrams, Star Trek Into Darkness, con Chris Pine, Zachary Quinto. Il Comando Stellare affida al capitano Kirk una nuova missione. Deve catturare Khan, un superuomo geneticamente modificato, risvegliato dall’ibernazione di un traditore.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 1979, di Don Siegel, Fuga da Alcatraz, con Clint Eastwood, Patrick McGoohan. California, 1962. Frank Morris trasferito nel carcere di massima sicurezza di Alcatraz, fugge con i compagni Clearence e John. L’evasione scatena l’ira del direttore Warden.

Stasera in tv venerdì 11 aprile 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film horror del 2019, di Alexandre Aja, Crawl – Intrappolati, con Kaya Scodelario, Barry Pepper. Durante un uragano, Haley accorre in aiuto del padre, ferito e intrappolato nello scantinato di casa. Ma con l’alzarsi del livello dell’acqua, i due si trovano di fronte ad una grossa minaccia.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2003, di Paolo Virzì, Caterina va in città, con Alice Teghil, Margherita Buy. La tredicenne Caterina si trasferisce a Roma con la famiglia. Il padre la costringe a frequentare le compagne più ricche nella speranza che le amicizie possono giovare anche a lui. Ma…

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di spionaggio del 2016, di Paul Greengrass, Jason Bourne, con Matt Damon, Tommy Lee Jones. Dopo essersi vendicato e aver scoperto la sua vera identità, Jason sembra aver trovato pace. Ma l’attivazione di un nuovo programma lo costringerà a ritornare in azione.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2024, di Robert Salerno, Here after – L’aldilà, con Freya Hannan-Mills. L’adolescente Robin sviluppa un comportamento inquietante dopo un’esperienza di premorte. La madre è convinta che la ragazza abbia condotto con sé uno spirito maligno.