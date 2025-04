Con l’arrivo della bella stagione, si inizia a discutere della programmazione tv dell’estate 2025. In particolare, in casa Rai vi sarebbe grande fermento.

Programmazione tv estate 2025, Nunzia De Girolamo dovrebbe lasciare l’Estate in Diretta

Come sempre, uno dei programmi più attesi del palinsesti estivi sarà l’Estate in Diretta. La trasmissione, infatti, avrà il compito di sostituire, nel pomeriggio, sia Il Paradiso delle Signore che La Vita in Diretta, due format che ottengono, quotidianamente, ottimi ascolti.

La TV di Stato sembra intenzionata a confermare Gianluca Semprini, oramai volto di riferimento per il rotocalco che promette di intrattenere gli italiani alternando temi di cronaca ad altri di intrattenimento e costume. Il giornalista, al suo fianco, non dovrebbe avere più Nunzia De Girolamo, ma Greta Mauro, padrona di casa de La Biblioteca dei Sentimenti su Rai 3.

L’effetto domino sul resto dei palinsesti

L’arrivo di Greta Mauro a l’Estate in Diretta, se venisse confermato, scatenerebbe un effetto domino sull’intera programmazione estiva della rete ammiraglia. La conduttrice lascerebbe vacante il posto al fianco del confermato Alessandro Greco al timone di Unomattina Estate. La nuova partner lavorativa di Greco dovrebbe essere Carolina Rey, dodici mesi fa al timone di Weekly, programma visibile sull’ammiraglia il sabato e la domenica mattina.

Anche per Weekly, la TV di Stato ha deciso di puntare su una coppia di conduttori, che dovrebbe essere composta dal confermato Fabio Gallo e dalla new entry Lorella Boccia. A mezzogiorno, dal lunedì al venerdì, dovrebbe esserci ancora una volta Camper e, secondo le indiscrezioni circolate online nelle passate settimane, alla conduzione potrebbe giungere Federica Nargi. La domenica dovrebbe essere confermato Linea Verde Estate, lo scorso anno guidato da Peppone Calabrese ed Angela Rafanelli. Il sabato, invece, spazio a Linea Blu con Donatella Bianchi.

Programmazione tv estate 2025, le altre reti

Per quanto riguarda le reti Mediaset, la programmazione tv dell’estate 2025 dovrebbe contenere i format caposaldo degli ultimi anni. In primis Temptation Island, reality show guidato da Filippo Bisciglia e visibile in prima serata su Canale 5. Nella prima parte di stagione, poi, dovrebbe essere visibile L’Isola dei Famosi, guidato dalla novità Veronica Gentili.

Nella fascia pomeridiana di Canale 5, invece, dovrebbero giungere due nuove soap. Si tratta della turca La forza di una donna (in onda in patria dal 2017 al 2020) e di Peccato originale, conosciuta in Turchia con il titolo Yasek Elma. Il Biscione punterà anche sul calcio, con le partite in chiaro del Mondiale per Club.

Infine, su La7, continuerà ad avere posto l’approfondimento politico. In access prime time è lecito immaginare il ritorno di In Onda, che da qualche tempo è chiamato a sostituire Otto e mezzo. Inoltre, i talk della mattina, ovvero Omnibus, Coffee Break e L’Aria che tira, dovrebbero proseguire, seppur con la versione estiva e con nuovi conduttori.