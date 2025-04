Stasera in tv domenica 20 aprile 2025. Su Rai3, il programma di viaggi di Camila Raznovich, Il borgo dei borghi. Su Canale 5, il film con Jennifer Lopez, Owen Wilson, Marry Me – Sposami.

Stasera in tv domenica 20 aprile 2025, Rai

Su Rai3, alle 20.35, il programma di viaggi Il borgo dei borghi. Curata dalla redazione di “Kilimangiaro”, la gara tra i borghi più belli d’Italia (uno per regione) arriva alla finale dell’edizione numero 11. Nel corso della serata, Camila Raznovich legge la classifica dal ventesimo al primo posto. Un anno fa vinse Peccioli (Toscana) davanti a Badolato (Calabria).

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano: La cura. Gaetano Pecoraro propone un viaggio nella sanità italiana che porta alla luce tutti i suoi lati oscuri e le sue eccellenze. Dai medici gettonisti, che sopperiscono alla carenza di personale, ai vaccini terapeutici per contrastare il melanoma passando dalle possibili cure per il diabete di tipo 1.

Su La7, alle 21.15, In viaggio con Barbero. In replica una puntata del programma del professor Alessandro Barbero. S’intitola “Francesco – Un Santo scomodo” e racconta la figura del poverello di Assisi tanto amato dagli italiani. In luce alcuni aspetti meno noti della biografia.

Su Tv8, alle 21.30, Automobilismo: GP dell’Arabia Saudita. In differita il GP dell’Arabia Saudita, 5° tappa del mondiale. Il circuito si trova nella zona portuale di Geddah. Si corre sulla distanza di 50 giri e il tracciato ha una lunghezza di 6174 metri. Il record sul giro è di Lewis Hamilton (2021) su Mercedes.

Su Nove, alle 21.30, il talk show Che tempo che fa. Serata speciale del talk di Fabio Fazio dedicata a Ornella Vanoni. Rivedremo una selezione delle sue interviste trasmesse nelle ultime due stagioni. A seguire il documentario “Senza fine” dove la voce che tutti ci invidiano si racconta senza veli.

I film di questa sera domenica 20 aprile 2025

Su Rai1, alle 21.30, il film d’avventura del 2021, di Gilles de Maistre, Il lupo e il leone. Dopo la morte del nonno, la giovane pianista Alma (Molly Kunz) torna nella casa in cui ha passato l’infanzia, su un’isola sperduta del Canada. L’incontro con due cuccioli in difficoltà, uno di lupo, l’altro di leone, dà una svolta alla sua vita. I due animali crescono insieme e si amano come fratelli, ma poi…

Su Rai Movie, alle 21.10, il film biografico del 1983, di Richard Attenborough, Gandhi, con Ben Kingsley, Trevor Howard. Partendo dai funerali di Gandhi nel 1948, il film ripercorre la vita del Mahatma: da timido avvocato a fautore dell’indipendenza dell’India dalla Gran Bretagna e difensore dei diritti umani.

Su Rete 4, alle 21.25, il film drammatico del 1980, di Jack Gold, Il piccolo Lord, con Ricky Schroder, Alec Guinness. Ceddie (Rick Schroeder) e sua madre (Connie Booth) lasciano New York per trasferirsi in Inghilterra. Lì vive il nonno, il conte di Dorincourt (Alec Guinness), che ha nominato il piccolo suo erede. Rimasto solo con l’uomo, il ragazzo fatica ad adattarsi alle regole che dominano la vita nel castello.

Su Canale 5, alle 21.20, il film sentimentale del 2022, di Kat Coiro, Marry Me – Sposami, con Jennifer Lopez, Owen Wilson, Maluma. La popstar Kat Valdez (Jennifer Lopez) scopre che il fidanzato, il collega Bastian, l’ha tradita con un’assistente. Decide così di lasciarlo in diretta tv, a pochi minuti dalle nozze al Madison Square Garden di New York, e sposa per ripicca un uomo scelto a caso nella folla, Charlie (Owen Wilson).

Su 20 Mediaset, alle 21.15, il film d’azione del 2010, di Robert Schwentke, Red, con Bruce Willis. Moses è un agente della Cia in pensione. Quando il nuovo capo del dipartimento scopre che è a conoscenza di segreti scottanti, incarica un killer dell’agenzia di eliminarlo. Ma ha fatto male i suoi conti.

Iris – La5

Su Iris, alle 21.15, il film d’avventura del 2021, di Morgan Matthews, I bambini del treno, con Jenny Agutter. Inghilterra, 1944. Tre fratelli vengono sfollati presso una famiglia in campagna in attesa della fine del conflitto. Un giorno conoscono un giovane soldato americano che dice di essere in missione segreta.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2017, di Steven Monroe, Undercover angel – Un angelo dal cielo, con Lilah Fitzgerald, Shawn Roberts. Dopo il recente divorzio, Robin si trasferisce con la figlia Sophie in una vecchia casa completamente da ristrutturare. In loro aiuto arriva un angelico tuttofare: Henry…

Stasera in tv domenica 20 aprile 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2024, di Ferzan Ozpetek, Diamanti, con Luisa Ranieri, Paola Minaccioni, Jasmine Trinca, Mara Venier. Un regista raduna alcune attrici per lavorare ad un film sul mondo femminile. La storia prende vita tra le lavoratrici di una sartoria di costumi in scena gestita dalle sorelle Alberta e Gabriella nella Roma Anni 70.

Su Sky Cinema Due, alle 19.10, il film storico del 1997, di Steven Spielberg, Amistad, con Djimon Hounsou, Morgan Freeman. 1839. 53 schiavi di colore del vascello Amistad riescono a liberarsi e fare rotta verso l’Africa. Bloccati da una nave americana, saranno processati per omicidio e pirateria.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2017, di Kyle Balda, Pierre Coffin, Cattivissimo me 3. Gru e la moglie vengono licenziati per non aver fermato il progetto criminale del malvagio Balthazar Bratt. Mentre cerca di riottenere il lavoro, Gru fa una sconcertante scoperta: ha un gemello…

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2014, di Patrick Hughes, I mercenari 3, con Sylvester Stallone, Jason Statham. Durante l’ennesima missione, Cesar viene gravemente ferito. Ross, turbato, decide di portare a termine l’incarico con un gruppo nuovo e più tecnologico. Lee Chistmas e gli altri non ci stanno.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2015, di Baltasar Kormàkur, Everest, con Jake Gyllenhaal, Josh Brolin. 1996: due spedizioni tentano di raggiungere la vetta del monte Everest. Tra gli scalatori c’è anche Scott Fischer, che affronterà prove al limite umano. Da una storia vera.