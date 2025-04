Venerdì 2 maggio giunge al termine Il Paradiso delle Signore 9. La soap opera italiana è già stata riconfermata per una decima stagione.

Il Paradiso delle Signore 9, le riprese al via a giugno

Il Paradiso delle Signore 9, dunque, si conclude ufficialmente il 2 maggio prossimo. La serie, per il resto della stagione, continua ad essere in programmazione tv nel pomeriggio di Rai 1, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:00 circa.

La TV di Stato, forte anche degli ottimi ascolti ottenuti dalla produzione, ha intenzione di continuare a puntare sulla serie. Per tale motivo, dopo alcune settimane di pausa, nel mese di giugno gli attori torneranno sul set ed inizieranno le riprese. Esse, come sempre, si interromperanno per le ferie estive ad agosto. Al momento, pur non essendoci ancora una data esatta, la rete ammiraglia Rai sembra intenzionata a proporre il titolo sin dalla prima settimana di settembre.

Potrebbe tornare Alessandro Tersigni

Al momento, non si hanno notizie ufficiali in merito alla trama dei nuovi appuntamenti de Il Paradiso delle Signore 9. Tuttavia, i tantissimi fan della serie potrebbero riaccogliere uno dei volti storici del titolo. Stiamo parlando di Alessandro Tersigni, attore che sin dalla prima stagione ha prestato il volto al protagonista Vittorio Conti.

Quest’ultimo, sul finire dell’ottava stagione, aveva abbandonato Milano per scappare in compagnia dell’amante Matilde, dopo che quest’ultima aveva ricevuto una denuncia dal marito. Tersigni, motivando l’abbandono alla soap, aveva parlato di “bisogno di creare e studiare altre cose“, anche se nell’ultimo periodo non lo si è visto molto in progetti televisivi o cinematografici.

Nel corso delle puntate de Il Paradiso delle Signore 10, inserite nei palinsesti di Rai 1 da settembre e fruibili in streaming su Rai Play, sono attesi numerosi stravolgimenti nel cast. Dovrebbero essere numerosi, infatti, i nuovi personaggi coinvolti nella trama.

Il Paradiso delle Signore 9, gli ascolti premiano la serie

Quella che giunge al termine il 2 maggio prossimo è, per Il Paradiso delle Signore, una stagione eccezionale dal punto di vista degli ascolti. Dopo un inizio un po’ in sordina, con la serie che non superava il 17% di share, il titolo ha iniziato progressivamente a crescere, ottenendo quotidianamente una media di circa il 20% di share. Negli ultimi giorni, la crescita dal punto di vista Auditel della produzione è continuata, permettendo a Il Paradiso delle Signore di segnare veri e propri record. Il 3 aprile scorso, per esempio, la soap ha toccato la soglia record del 23% di share.