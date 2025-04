Venerdì 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione 2025, cambia la programmazione tv. Molte reti nazionali, infatti, hanno deciso di ricordare il sacrificio dei partigiani per la liberazione dell’Italia dal regime nazi-fascista.

Festa della Liberazione 2025 programmazione tv, le modifiche Rai

Per quanto riguarda la Rai, sulla rete ammiraglia, in occasione della Festa della Liberazione 2025, sono proposti, la mattina, gli appuntamenti istituzionali.

Alle ore 09:25, in diretta dall’Altare della Patria, è trasmessa la cerimonia della deposizione della Corona al Milite Ignoto. Alle 11:25, invece, inizia il collegamento dal Teatro Nazionale di Genova, per il tradizionale discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per tale motivo, sia Unomattina che Storie Italiane sono in onda in versione ridotta. Inoltre, salta la consueta puntata di È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici. In prima serata, sempre su Rai 1, c’è la terza ed ultima puntata di Fuochi d’artificio.

Su Rai 3, in prima serata, è trasmesso uno speciale de Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano, intitolato Ora e sempre 25 aprile. La trasmissione è in diretta dalla Casa Museo Cervi a Gattatico, a Reggio Emilia. Segue, in seconda serata, il documentario Diari della Liberazione.

Il palinsesto di Mediaset

Le reti Mediaset, in occasione della Festa della Liberazione 2025, non apportano particolari variazioni di programmazione tv. Confermati, a tal proposito, i consueti palinsesti, fatta eccezione per il primo pomeriggio di Canale 5, quando la soap opera The Family sostituisce Beautiful, Tradimento ed Uomini e Donne.

Su Sky TG24, sia alle ore 15:00 che alle ore 21:00, è in onda 25 Aprile – Viva la Libertà. Si tratta di uno speciale che mira a ricostruire, con dovizia di particolari, i drammatici eventi accaduti nel nostro paese a partire dall’8 settembre del 1943, giorno dell’Armistizio di Cassabile che prevedeva la resa incondizionata del Regno d’Italia agli Alleati, al 25 aprile del 1945. Il narratore della produzione è lo storico Marco Mondini. Atteso, nello speciale, un intervento di Flora Monti, 94enne fra le ultime staffette partigiane ancora in vita.

Festa della Liberazione 2025 programmazione tv, su La7 speciale di Propaganda Live

Su La7, la Festa della Liberazione è l’argomento principale di tutti i format del daytime. In prima serata è visibile Propaganda Live – Speciale 25 aprile. Alla conduzione c’è Diego Bianchi in arte Zoro, che per la prima volta guida la trasmissione non dai consueti studi, ma dall’Auditorium Parco della Musica di Roma. Oltre alle consuete rubriche, è attesa la partecipazione di numerosi ospiti, con i quali sono ricordati i momenti salienti della Liberazione.