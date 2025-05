Dopo lo slittamento di una settimana a causa della morte di Papa Francesco, lunedì 5 maggio debutta Audiscion. Si tratta del nuovo show comico di Rai 2, al via dalle ore 21:20 circa.

Audiscion, quante puntate e i conduttori

Audiscion è una produzione originale della Tunnel produzioni, che lo ha realizzato per conto della Direzione Intrattenimento Prime Time. Scritto da Antonio Azzalini, Stefano Sarcinelli, Stefano Disegni, Daniele Ceva, Alberto Farina, Francesco Velonà e Marco Terenzi, la regia è a cura di Giovanni Caccamo.

Al timone di Audiscion vi è un trio già noto al pubblico italiano. Esso è composto dal duo Gigi e Ross, al quale si unisce Elisabetta Gregoraci, lo scorso autunno protagonista, sempre sulla seconda rete della TV di Stato, con il format Questione di stile. La prima edizione è composta da cinque puntate, che dovrebbero andare in onda per altrettante settimane, nel prime time del lunedì. Oltre che in televisione, è possibile seguire lo show in streaming su Rai Play.

Come funziona il programma

L’obiettivo di Audiscion è ridare spazio alla grande comicità ed alla satira di costume. Nel corso delle settimane, si alternano sul palco una serie di comici italiani più o meno conosciuti, pronti a firmare dei monologhi attraverso i quali prendono di mira i vizi e le virtù degli italiani, personaggi e programmi televisivi del momento e fatti di attualità.

Audiscion, insomma, si configura come uno spazio libero, nel quale tutti possono proporre i loro numeri, con la speranza di riuscire a colpire il trio di conduttori e, naturalmente, il pubblico, sia quello a casa che quello presente in studio. Di volta in volta, con Gigi, Ross ed Elisabetta Gregoraci vi sono degli ospiti. In occasione del debutto è atteso l’attore e doppiatore Francesco Pannofino.

Audiscion, il cast di comici

Molto ricco il cast di comici di Audiscion. In primis c’è Paolo Hendel, al suo ritorno in tv dopo un lungo periodo di assenza. Vi sono due maestre dell’imitazione, ovvero Emanuela Aureli e Gabriella Germani, con quest’ultima che interpreta una sua particolare versione di Imma Tataranni.

Presenti, poi, Marco Mazzocca, Alberto Farina e i Cavalli Marci, storico gruppo comico qui rappresentato da Alessandro Bianchi, Michelangelo Pulci ed Enrique Balbontin. Nel cast ci sono, inoltre, Claudio Lauretta, David Pratelli e Leonardo Fiaschi, oltre a Simone Schettino, Rosalia Porcaro, Max Paiella, Emanuela Grimalda, Vincenzo Albano, Federica Cifola, Ciro Goustiniani, Zep Ragone, Fabian Grutt, Ubaldo Lanzo e Felicia Del Prete. Infine, sono coinvolti volti nuovi della stand up comedy italiana, come Nathan Kiboba, Yoko Yamada e Chiara Becchimanzi.