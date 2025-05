Sabato 3 maggio, la prima serata di Rai 3 è occupata dalla puntata dal titolo Pandemia digitale di Petrolio. La trasmissione di approfondimento è curata e condotta dal giornalista Duilio Giammaria.

Petrolio Pandemia digitale, un viaggio fra gli Stati Uniti e l’Europa

Pandemia digitale di Petrolio, oltre che in televisione, è fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play. Mediante l’inchiesta, il giornalista analizza varie tematiche, legate al mondo di internet.

Un lungo approfondimento è dedicato, in particolar modo, al ruolo dei social, che hanno trasformato la società e prodotto una nuova forma di dipendenza da schermo del cellulare. Si tratta di una vera e propria patologia, che colpisce soprattutto gli adolescenti, influenzandone i pensieri, le emozioni e i comportamenti.

Gli effetti di tale fenomeno, poi, possono anche penetrare, deformare ed avvelenare la vita politica e sociale dei vari Stati, con conseguenze anche gravi. Per affrontare questo argomento, Giammaria effettua un viaggio che dall’Unione Europea lo porta fino agli Stati Uniti, nel cuore delle aziende leader nel settore tecnologico, le cosiddette big tech.

Le testimonianze di genitori, esperti ed ex dipendenti delle società multinazionali

Nel corso di Pandemia digitale di Petrolio finiscono sul banco degli imputati soprattutto i principali creatori dei social. Da Mark Zuckerberg ad Elon Musk, passando per Jeff Bezos e Sundar Pichai. Sono coloro che hanno ideato Facebook, Tik Tok, Instagram e Google e il cui potere, nato dai social, spesso si espande verso la politica.

Nel reportage è dato spazio alle testimonianze dei genitori di alcune giovani vittime della dipendenza dai social. Inoltre, sono raccolte le dichiarazioni degli esperti e di alcuni ex dipendenti delle società multinazionali, che svelano il lato oscuro degli algoritmi.

Giammaria, in seguito, prova a comprendere gli effetti che la pandemia digitale può avere sui cervelli, analizzando i risultati delle ultime ricerche scientifiche effettuate sul tema. Inoltre, si parla delle terapie per i giovani pazienti ricoverati nel tentativo di salvarli dalle conseguenze estreme di tentativi o casi di suicidio, sexting e violenza sessuale.

Petrolio Pandemia digitale, gli ospiti

Nella puntata Pandemia digitale di Petrolio, il padrone di casa affronta queste tematiche molto importanti insieme a Massimo Ammaniti, psicoanalista e neuropsichiatra infantile. Con lui, Giammaria prova a capire cause ed effetti dell’espansione delle dipendenze, dal gioco patologico alla pornografia. Infine, per capire ciò che potrebbe essere fatto dalla politica per contrastare il fenomeno, interviene Barbara Floridia, senatrice del Movimento 5 Stelle.