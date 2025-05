Da pochi giorni, McDonald, nota società di fast food operante in quasi tutto il mondo, ha lanciato, nel nostro paese, una pubblicità con Achille Lauro nel ruolo di testimonial. Il cantante, dopo il successo ottenuto con Incoscienti giovani al Festival di Sanremo, ha rilasciato in concomitanza un nuovo singolo, che fa da colonna sonora al promo.

Pubblicità McDonald Achille Lauro, l’obiettivo dello spot

La pubblicità di McDonald ha una durata di 30 secondi, nella sua versione integrale. Tuttavia, vi sono anche delle versioni con una ridotta inferiore, anch’esse in rotazione in televisione.

La pianificazione nei media del promo è curata dall’agenzia OMD. La parte creativa, invece, è firmata da Leo. La società che ha gestito la produzione vera e propria, infine, è la WildFrame. La regia è di Enea Colombi.

McDonald, con tale spot, pubblicizza il cosiddetto “Must del Mc”, ovvero un qualcosa considerato un simbolo. Il riferimento è al Gran Crispy McBacon, che per l’occasione presenta varie versioni in edizioni limitate. Fra gli altri, spiccano i nuovi Smoky Gran Crispy McBacon e il Gran Crispy McBacon Chips.

Una vera e propria collaborazione con il cantante

McDonald ha siglato, con Achille Lauro, una vera e propria collaborazione. L’artista, in primis, è il testimonial della pubblicità, curando anche la colonna sonora. La canzone di sottofondo è la nuova Amor, rilasciata il 18 aprile e contenente nell’album Comuni mortali.

Inoltre, fino al 4 giugno, è in corso un contest, al quale possono partecipare tutti i clienti in possesso di uno scontrino del McDonald contenente, fra le voci dei prodotti acquistati, un Crispy McBacon Menù. I fortunati estratti possono vincere alcuni capi di abbigliamento (ovvero uno giaccia, un trench o una t-shirt) o i biglietti per il concerto che Achille Lauro farà al Circo Massimo di Roma il 29 giugno o il 1° luglio.

Pubblicità McDonald Achille Lauro, descrizione e recensione

Nello spot, Achille Lauro cammina fra le vie notturne di una città, indirizzandosi verso uno dei punti vendita di McDonald. Intanto, riflette sul significato del termine must ed afferma: “Chi decide cosa è un must? Dove si crea ciò che resta? In un marciapiede, da un errore o dalla fame? L’originale non sa di esserlo, è incosciente, un’icona non nasce icona. Sono gli altri ad eleggere un must, siamo noi“. Intanto, Lauro raggiunge il locale ed acquista il must dell’azienda di fast food, ovvero il Crispy McBacon.

La pubblicità del McDonald è senza dubbio ben riuscita. A livello tecnico è ineccepibile, così per ciò che concerne la scrittura e la scenografia, senz’altro impattante e capace di creare delle atmosfere quasi mistiche. Una resa, dunque, che è perfettamente coerente con l’immagine del testimonial Achille Lauro, a suo agio nel ruolo di protagonista, che d’altronde gli è stato cucito su misura.