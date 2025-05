Domenica 4 maggio, il prime time di Rai 1 si accende con un appuntamento imperdibile: Affari Tuoi Speciale, condotto come consuetudine da Stefano De Martino. Il popolare game show si trasforma in un palcoscenico vibrante di allegria e intrattenimento, accogliendo un parterre di ospiti illustri provenienti dal mondo della comicità e della musica italiana per una serata evento che promette scintille.

Affari Tuoi: gli ospiti della puntata speciale

Ad animare la competizione dei pacchi, in una veste inedita e puramente simbolica, un cast stellare di comici pronti a mettersi in gioco con la loro irriverente ironia. Preparatevi a sorridere con la verve inconfondibile di Biagio Izzo. Le gag esilaranti di Francesco Paolantoni non mancheranno di strappare risate. L’umorismo surreale e contagioso di Herbert Ballerina creerà momenti inaspettati. Applaudiremo le trasformazioni sorprendenti e le imitazioni perfette di Vincenzo De Lucia. La comicità schietta e diretta di Giovanni Esposito colpirà nel segno. L’energia travolgente e le battute pungenti di Peppe Iodice coinvolgeranno il pubblico. La simpatia e la solarità di Federica Nargi e Carmen Di Pietro illumineranno lo studio. Infine, l’originalità spiazzante di Carlo Amleto aggiungerà un tocco di imprevedibilità.

Questi straordinari ospiti si cimenteranno in una dinamica di gioco parallela alla consueta sfida per aggiudicarsi il montepremi. Mentre le celebrità si destreggeranno tra i pacchi con spirito leggero e competitivo, un concorrente, in rappresentanza della regione che la sorte avrà designato, si preparerà ad affrontare la vera e propria partita, con la tensione e la speranza che contraddistinguono “Affari Tuoi”. Il contrasto tra il gioco spensierato dei VIP e la serietà della competizione del concorrente regionale aggiungerà un elemento di unicità a questa puntata speciale.

Gli ospiti musicali

Ma Affari Tuoi Speciale non sarà soltanto risate e suspense. La serata sarà arricchita dalle performance di tre artisti. Questi hanno legato indissolubilmente il loro talento musicale al successo del programma. La voce intensa e vibrante di Serena Brancale risuonerà nello studio. Proporrà la sua reinterpretazione appassionata di “Anema e core”. Questo è un brano che evoca l’anima popolare e sentimentale della tradizione napoletana. Sal Da Vinci emozionerà il pubblico. Lo farà con la sua calda vocalità e il suo carisma. Ascolteremo le note romantiche e evocative di “Rossetto e caffè”. Questa è una canzone che ha conquistato il cuore di molti telespettatori. Infine, l’energia contagiosa e il timbro inconfondibile di Stash, frontman dei The Kolors, faranno scatenare il pubblico. La sua hit “Tu con chi fai l’amore” è un vero tormentone pop. Ha animato le attese e i momenti clou di numerose puntate. Ad accompagnare queste straordinarie esibizioni canore ci sarà l’eleganza e la maestria dell’orchestra diretta dal Maestro Pino Perris. I suoi sapienti arrangiamenti creeranno un’atmosfera magica e coinvolgente. Anche la professionalità dei musicisti contribuirà a questo. L’orchestra sottolineerà l’emozione dei brani. Aggiungerà inoltre un tocco di raffinatezza all’intera serata. La presenza del Maestro Perris e della sua orchestra testimonia l’attenzione alla qualità musicale. Dimostra anche l’impegno nel confezionare uno spettacolo di alto livello. Affari tuoi speciale: la produzione

Questa produzione della Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy è pensata per offrire al pubblico di Rai 1 una serata all’insegna della leggerezza e del buonumore, un appuntamento da non perdere per trascorrere qualche ora in compagnia di volti familiari e performance artistiche di grande impatto.