Una domenica decisamente fortunata su Rai 1. Il 30 marzo, infatti, vi sono state vincite record sia durante L’Eredità che Affari Tuoi.

Vincite L’Eredità Affari Tuoi 30 marzo, nel preserale trionfa Gabriele

Il 30 marzo è stata una giornata da record in primis per L’Eredità, celebre game show che la rete ammiraglia della TV di Stato propone tutti i giorni, dalle 18:45. Fra i concorrenti della serata c’era Gabriele Paolini, giovane molto preparato già protagonista da alcune settimane.

Gabriele, fra divertenti prove e sfide al cardiopalma con gli avversari, è riuscito prima a giungere al Triello, poi alla Ghigliottina. Nel gioco finale è arrivato con un montepremi provvisorio di 200 mila euro, che è riuscito a mantenere intatto indovinando tutti i cinque termini. Il campione ha dovuto individuare il lemma da associare a Dare, Palla, Ora, Orchestra e Stradale. Dopo alcuni minuti di riflessione, Gabriele ha puntato tutto sulla parola Buca, riuscendo a vincere la somma di denaro in palio.

Chi è Gabriele

Gabriele, autore della vincita da 200 mila euro di domenica 30 marzo, ha 3o anni, nella vita fa l’impiegato ed è originario della provincia di Pisa.

Il campione entra di diritto nella storia de L’Eredità. Quella vinta ieri, infatti, è una delle somme più alte mai ottenute nel game show. Complessivamente, grazie all’esperienza televisiva, Gabriele ha già ricevuto 275 mila euro, contando anche i soldi vinti alla Ghigliottina del 20 marzo scorso. In caso di un nuovo trionfo, il campione potrebbe superare il jackpot complessivo di Massimo Cannoletta, probabilmente uno dei giocatori del quiz più famosi di sempre, che ha portato a casa 280 mila euro dopo aver vinto in otto diverse occasioni.

Vincite L’Eredità Affari Tuoi 30 marzo, da Stefano De Martino festa con rimpianto

Poche ore più tardi, durante Affari Tuoi, si è verificata un’altra, importantissima vincita. La regione sorteggiata per affrontare il game è il Lazio, rappresentata da Mariano Scarpetta, originario della provincia di Frosinone. Il ballerino, accompagnato dalla fidanzata Gaia, ha effettuato una partita pressoché perfetta. Con strategia, fortuna e coraggio, è arrivato alla fine dell’appuntamento con due pacchi rossi: uno da 50 mila euro, l’altro da 300 mila, ovvero la cifra massima in palio.

Mariano e Gaia, che fino a quel momento avevano sempre rifiutato tutte le proposte del dottore, hanno deciso di accettare l’offerta di 150 mila euro. Grandi festeggiamenti in studio per una vincita senz’altro importantissima, anche se non è mancato il rimpianto finale. Il loro pacco, infatti, conteneva i 300 mila.