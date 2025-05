Prossimamente, i palinsesti di Canale 5 accoglieranno una nuova soap opera, originaria della Turchia. Stiamo parlando de La forza di una donna, che dovrebbe essere proposta nel daytime della rete ammiraglia.

La forza di una donna, regista e dove è girata

La forza di una donna è un titolo ideato, prodotto e girato interamente in Turchia. Si tratta, dunque, dell’ennesima soap turca di Canale 5, che ha già proposto, al pubblico italiano, altre produzioni di successo come Tradimento, Terra Amara, Endless Love e Daydreamer.

Appartenente ai generi drammatico e thriller, le società che hanno curato la realizzazione della serie sono Medyapim e MF Yapim. La sceneggiatura è scritta da Hande Altayli ed è tratta dal serial giapponese Woman.

La regia delle varie puntate de La forza di una donna è affidata a Merve Girgin Aytekin, Ece Erdek Koçoğlu e Nadim Güç. In Italia, la rete ammiraglia del Biscione dovrebbe proporre la serie il pomeriggio ed ogni appuntamento ha una durata di circa 40 minuti.

La forza di una donna, la trama

Al centro de La forza di una donna vi è Bahar Cesmeli, una donna che deve fare ancora i conti con i traumi del passato, dovuti all’abbandono che ha subito dalla mamma quando aveva solamente otto anni.

In un momento di profonda solitudine e difficoltà incontra un uomo chiamato Sarp, di cui si innamora perdutamente. I due iniziano una relazione e diventano genitori di Nisan e Doruk.

Le sfide che è chiamata ad affrontare Bahar, però, non finiscono qui. Ben presto, infatti, la protagonista rimane vedova.

Spoiler finale

La morte del compagno della sua vita costringe il personaggio principale a crescere, da sola, i suoi figli. Le difficoltà, però, sono molteplici, legate soprattutto alle condizioni economiche. Proprio a causa delle poche risorse finanziare a disposizione, Bahar e i figli cambiano casa e si trasferiscono nel quartiere di Tarlabasi. Qui incontra Arif, il figlio del suo padrone di casa, di cui si innamora.

La forza di una donna, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de La forza di una donna, soap opera turca proposta, in prima visione, nel pomeriggio di Canale 5 e in streaming ed on demand su Mediaset Infinity.