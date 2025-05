Giovedì 8 maggio, Rai 1 manda in onda gli episodi La seconda della lista e Nella mente e nel cuore di Che Dio ci aiuti 8. Con gli appuntamenti odierni giunge al termine l’ottava stagione della fiction.

Che Dio ci aiuti 8 La seconda della lista, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione di Che Dio ci aiuti 8 sono la Lux Vide, appartenente al gruppo Fremantle Italia, e Rai Fiction.

Ideata da Carlotta Ercolino, la sceneggiatura è di Elena Bucaccio, Andrea Valagussa, Mauro Graiani, Silvia Leuzzi, Alessandro Zullato, Anna Bottino ed Umberto Gnoli. La regia è firmata da Francesco Vicario. Le riprese si sono svolte fra Roma ed Assisi.

Al momento, non è chiaro se ci sarà o meno una nona stagione della serie. Tuttavia, è lecito immaginare che la Rai voglia proseguire l’avventura con la fiction, che ha ottenuto ottimi ascolti. La puntata del 1° maggio, ad esempio, ha convinto 3,3 milioni di spettatori con il 19,3% di share, un dato buono considerando il giorno di festa.

Che Dio ci aiuti 8 La seconda della lista, la trama

Nel corso de La seconda della lista di Che Dio ci aiuti 8, il medico che ha in cura Cristina informa, in maniera erronea, Azzurra in merito alle sue condizioni. Così facendo, la protagonista apprende la verità sullo stato di salute della giovane.

La suora coglie la palla al balzo e, sfruttando l’occasione, prova a convincerla a stare a riposo a letto, assistita da Pietro. I due, inevitabilmente, passano del tempo insieme e tutte le certezze che Cristina sembrava avere iniziano a vacillare, al punto che la giovane non è più convinta di partire.

Nella mente e nel cuore, la trama

L’ultima serata con Che Dio ci aiuti 8 termina con l’episodio Nella mente e nel cuore. In esso, presso la Casa del Sorriso sono giorni frenetici. Il Tribunale, a breve, deve decidere se confermare l’abilitazione della casa-famiglia o se, invece, disporne la chiusura definitiva.

A peggiorare ulteriormente la situazione vi sono le cattive notizie riguardanti Suor Angela. La suora, infatti, è stata fermata dalle forze dell’ordine, che hanno trovato droga nella sua tonaca. Lorenzo ed Azzurra si impegnano per capire chi sta cercando di incastrarla.

Che Dio ci aiuti 8 La seconda della lista, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’ottava stagione di Che Dio ci aiuti, che giunge al termine oggi, giovedì 8 maggio, con gli episodi al via alle 21:20 circa su Rai 1 e in diretta streaming ed on demand su Rai Play.