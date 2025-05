Stasera in tv venerdì 16 maggio 2025. Su Rai2, il documentario con Carlo Verdone, La scuola romana delle risate. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, Quarto grado.

Stasera in tv venerdì 16 maggio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il talent Sognando… Ballando con le stelle. Il nuovo spin-off, condotto per quattro puntate da Milly Carlucci, all’Auditorium Rai del Foro Italico di Roma, ripropone tutti gli elementi vincenti di “Ballando con le stelle”, compresa la giuria, i tre tribuni (Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira, Rossella Erra) e, a bordo campo, Alberto Matano.

Su Rai2, alle 21.20, il documentario La scuola romana delle risate. Carlo Verdone è il narratore del documentario di Marco Spagnoli dedicato alla satira visionaria, popolare e dissacrante che ha segnato la cultura di Roma, passando per teatro, cinema, televisione e social, fino ad arrivare al mondo del fumetto. Tommaso Zanello, in arte Piotta, firma le musiche.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Farwest. Nella giovane redazione del programma di Salvo Sottile c’è anche Tommaso Mattei, giornalista di Firenze che ha lavorato a lungo a Mediaset realizzando molte inchieste per “Fuori dal coro”. Tra i suoi ultimi reportage per “Farwest”, quello sugli strani affari di Stefania Nobile in Albania.

Su Rai5, alle 21.15, il programma Sapiens, un solo pianeta. Le alluvioni a Valencia nel 2024 e in Emilia Romagna nel 2023 propongono interrogativi sempre più stringenti sul futuro del nostro Pianeta. Un tema affrontato da Mario Tozzi nella puntata di stasera intitolata “Sott’acqua”.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Anche nella puntata di stasera Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero possono contare sulle analisi e sui commenti degli ospiti fissi del programma: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Prosegue l’ottava edizione del talk del venerdì sera condotto da Diego Bianchi in arte Zoro e ideato da Makkox, al secolo il fumettista Marco Dambrosio. Per addentrarsi nelle pieghe del mondo social che quotidianamente offre tanto materiale.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Masterchef Italia. Per la Mystery Box a tema musicale, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Carlo Cracco hanno deciso di fare un piatto mentre ascoltano un brano scelto dagli chef. Il Pressure Test prevede una creazione con protagonista una pianta grassa.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Fratelli di Crozza. Questa sera va in onda l’ultima puntata di questa edizione dello show di Maurizio Crozza con la sua satira pungente. Dalla prossima settimana ci saranno alcuni “best of” per rivedere i personaggi più divertenti del comico genovese.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Malati di pulito. Michelle, ossessionata dal pulito, deve aiutare Susane: la donna ha la casa piena di oggetti inutili, pile di giornali e decorazioni natalizie da ben cinque anni. Amar, invece, si occupa di Sylvia che ha accumulato cose per la maggior parte della vita.

I film di questa sera venerdì 16 maggio 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2022, di Cosimo Gomez, Il mio nome è vendetta, con Alessandro Gassmann. Santo, ex sicario della ‘ndrangheta, si è creato una nuova vita a Bolzano. Ma due membri della cosca lo scovano e lo costringono alla fuga verso Milano insieme alla figlia Sofia.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1959, di Billy Wilder, A qualcuno piace caldo, con Tony Curtis, Jack Lemmon. Testimoni del massacro di San Valentino ordinato da Al Capone, due musicisti scappano travestiti da donna e si aggregano ad un’orchestra femminile in tournée. Ma i gangster…

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2008, di Sylvester Stallone, John Rambo, con Sylvester Stallone, Julie Benz, Matthew Marsden. John Rambo (Sylvester Stallone), che si è ritirato in Thailandia, decide di aiutare alcuni volontari e li porta sul suo battello fino alla Birmania, dove è in corso la guerra civile. Quando i volontari finiscono nelle mani dell’esercito birmano, Rambo torna in azione nella giungla con un gruppo di mercenari.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film di fantascienza del 2021, di Lana Wachowski, Matrix Resurrections, con Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss. Neo, ancora tormentato da sogni e visioni, si ritrova all’interno di un nuovo Matrix, ma non è consapevole. Ben presto, però, qualcuno gli farà capire che la realtà in cui vive non è reale.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 1986, di e con Clint Eastwood, Gunny. Tom Highway, detto Gunny, è un sergente di marines. Quando gli viene affidato il comando di un plotone di esploratori, scopre che i soldati sono sfaticati: imporrà una ferrea disciplina.

Stasera in tv venerdì 16 maggio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2024, di Christine Jeffs, A Mistake, con Elizabeth Banks, Mickey Summer. La vita di Liz Taylor, stimato medico chirurgo, viene improvvisamente stravolta quando viene ritenuta responsabile della morte di una paziente per complicazioni post-operatorie.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2011, di Nicolas Winding Refn, Drive, con Ryan Gosling, Carey Mulligan. Uno stuntman, che arrotonda lo stipendio partecipando a qualche rapina, s’innamora della vicina di casa. La donna però ha un figlio piccolo e un marito in carcere.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1993, di Simon Wincer, Free Willy – Un amico da salvare, con Jason James Richter. Jesse, costretto per atti di vandalismo a fare servizio di volontariato presso un acquario, stringe amicizia con un’orca e la difende dalle mire di un impresario che vuole catturarla.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2004, di David Twohy, The Chronicles of Riddick, con Vin Diesel. Approdato sul pianeta Helion, il criminale intergalattico Riddck incontra l’amica d’infanzia Kyra. Insieme combatteranno per scombinare i piani del perfido Lord Marshal.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2021, di Peter Chelsom, Security, con Marco D’Amore, Maya Sansa, Valeria Bilello. Roberto gestisce i circuiti di sicurezza che sorvegliano le ville di Forte dei Marmi. Una notte, davanti ad una delle telecamere, una ragazza coperta di tagli e lividi chiede aiuto.