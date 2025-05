Giovedì 15 maggio, Rai 2 manda in onda l’ultima puntata di Stasera c’è Cattelan su Rai 2. L’appuntamento, visibile in seconda serata, era previsto eccezionalmente il 22 aprile scorso, ma ha avuto vari rinvii a causa del decesso di Papa Francesco.

Stasera c’è Cattelan su Rai 2 ultima puntata, l’incertezza sul futuro

Al timone di Stasera c’è Cattelan su Rai 2 c’è il solito Alessandro Cattelan. Anche l’ultima puntata, oltre ad essere visibile in televisione, è fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play.

Al suo fianco, il padrone di casa può contare sul sostegno degli Street Clerks, band che arricchisce tutte le serate con musica dal vivo e stacchetti divertenti.

Quella odierna potrebbe essere l’ultima puntata del programma. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la Rai potrebbe non riconfermare il format di Alessandro Cattelan, che nel frattempo ha confermato il nuovo impegno da giudice di Italia’s Got Talent.

Gli ascolti e l’importanza del traino

A pesare sul futuro di Stasera c’è Cattelan su Rai 2 potrebbero esserci gli ascolti. Lo show, infatti, ha ottenuto ottimi dati Auditel solamente quando è andato in programmazione subito dopo Stasera tutto è possibile, trasmissione di prima serata con Stefano De Martino che ha ottenuto ascolti eccezionali, con picchi di oltre 2,7 milioni di telespettatori.

Tuttavia, il destino di Stasera c’è Cattelan su Rai 2 si è dimostrato essere molto legato al traino, come dimostra il dato del 15 aprile scorso. Nell’unica puntata stagionale non preceduta dallo show di De Martino, infatti, il late night è crollato al 4,9% di share, con un calo del circa 6% rispetto alla media share riscontrata fino a quel momento, pari al 10,5%.

Stasera c’è Cattelan su Rai 2 ultima puntata, gli ospiti della serata

Durante l’ultima puntata di Stasera c’è Cattelan su Rai 2 è dato il benvenuto, in studio, a numerosi ospiti. In primis è accolto il cantante Sangiovanni. L’artista, dopo una pausa di circa un anno presa per salvaguardare la salute mentale, è tornato in scena con la hit Luci allo xeno. Spazio ad Ambra Angiolini, attrice attualmente impegnata a teatro. Infine, è previsto un faccia a faccia con Manuel Agnelli, cantante frontman degli Afterhours nonché fra i giudici dell’ultima edizione di X Factor.

Torna, anche in occasione del finale di stagione, l’ospite misterioso, ovvero un volto noto dello spettacolo o dello sport italiano, la cui identità è svelata solamente nel corso della puntata, in seguito all’apertura di un pacco.