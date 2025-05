Venerdì 9 maggio, Rai 1 manda in onda la prima puntata di Sognando Ballando con le stelle. Si tratta di un nuovo format, spin off di Ballando con le stelle, che prende il via alle 21:20 circa, al termine di Affari Tuoi.

Sognando Ballando con le stelle, confermato il cast di giudici

Il format è una realizzazione della Ballandi Multimedia. Al timone dello show c’è Milly Carlucci, ideatrice del format nonché padrona di casa anche di Ballando con le stelle.

Al suo fianco, come sempre, c’è Paolo Belli e la sua band, che accompagna, con musica suonata rigorosamente dal vivo, tutte le esibizioni.

Il programma si svolge presso l’Auditorium Rai del Foro Italico. La regia è curata da Luca Alcini. Ogni appuntamento, oltre che in televisione, è visibile in streaming ed on demand su Rai Play.

A Sognando Ballando con le stelle è confermata la giuria dello show da cui il format ha preso origine. La Presidente è Carolyn Smith, affiancata, nel ruolo di giurati, da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Fabio Canino. I Tribuni del popolo sono Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. L’opinionista, invece, è Alberto Matano.

Come funziona la trasmissione

Al centro di Sognando Ballando con le stelle vi è una gara fra dieci ballerini professionisti, che concorrono con l’obiettivo di entrare nel cast dei maestri della prossima edizione del programma vero e proprio, al via il prossimo settembre.

Gli sfidanti si esibiscono, ogni settimana, in compagnia degli storici maestri del format. Nella finale, invece, calcano il palco in compagnia di un ospite vip, ex concorrenti di Ballando. Fra le celebrità coinvolte spiccano Gabriel Garko, Emanuele Filiberto, Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Wanda Nara, Federica Pellegrini e Bianca Guaccero.

Sognando Ballando con le stelle, chi sono i concorrenti

I dieci concorrenti di Sognando Ballando con le stelle sono stati selezionati durante gli appuntamenti di Sognando Ballando con le stelle casting, visibile, sempre su Rai 1 nella mattina del sabato.

Di seguito i nomi di tutti gli sfidanti al centro del format:

Mario Cecinati;

Chiquito;

Valentina Fiori;

Yoyo Flow;

Vanessa Lacedonia;

Janiya Mami;

Hugo Nordström;

Yuri Orlando;

Eleonora Riccardi;

Aly Z.

Infine, anche nello show ci sono i cosiddetti ballerini per una notte, ovvero degli ospiti vip che eseguono, insieme ai professionisti dello show, varie coreografie. Nel debutto è dato spazio all’ex calciatore Francesco Totti, attaccante e simbolo della Roma, nonché campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006.