Stasera in tv martedì 20 maggio 2025. Su Rai3, la nuova edizione del programma di Domenico Iannacone, Che ci faccio qui. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Bianca Berlinguer, E’ sempre Cartabianca.

Stasera in tv martedì 20 maggio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il telefilm Doc, con Molly Parker, Omar Metwally. Due episodi: il primo s’intitola, “Se non riesci al primo tentativo”. Amy Larsen (Molly Parker), primaria di Medicina Interna in un ospedale di Minneapolis, sopravvive ad un incidente ma scopre di aver perso i ricordi degli ultimi otto anni. Pensa di essere ancora sposata e che suo figlio Danny sia ancora vivo. A seguire, “Dai, riprovaci”.

Su Rai2, alle 21.20, il talk show Belve. Dopo una settimana di pausa tornano le graffianti interviste di Francesca Fagnani, molto amate da chi frequenta i social. Non a caso, alla vigilia della nuova puntata, la produzione diffonde online piccole e gustose anteprime di quello che vedremo nella puntata. Ospite fissa, Serena Brancale.

Su Rai3, alle 21.20, la nuova edizione del programma Che ci faccio qui. Domenico Iannacone propone un nuovo viaggio in quattro puntate per continuare ad esplorare i temi più profondi e complessi dell’esistenza: la fragilità della mente, il mistero della vita e della morte, la cura intesa come atto necessario verso ogni forma vivente umana, animale e vegetale.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Un problema di salute ha impedito a Bianca Berlinguer, lo scorso 6 maggio, di andare in onda. Ma la popolare giornalista ha subito rassicurato il suo pubblico spiegando così la sua assenza: “Il programma salta perché non sto bene, ma nulla di grave”. Stasera tutto è pronto per una nuova puntata.

Su Canale 5, alle 21.20, la 4° e ultima puntata della fiction Maria Corleone 2, con Rosa Diletta Rossi, Fortunato Cerlino. Maria (Rosa Diletta Rossi) deve fronteggiare la causa legale di Luca per riottenere Giovannino. Sandra si accorge che il piccolo ha degli strani lividi sul corpo e chiede di visitarlo. Quando Maria sta per chiudere la collezione della maison, Stefano scopre la verità sull’identità di Beatrice.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Un’altra lunga serata con Veronica Gentili e Max Angioni tra inchieste, interviste e monologhi. Presto Angioni avrà uno show tutto suo, sempre su Italia 1: si intitola “Max Working” e lo vedrà impegnato, come apprendista, in diverse occupazioni, che poi saranno oggetto di nuovi monologhi.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Le elezioni regionali in Trentino-Alto Adige con il ballottaggio a Bolzano il 18 maggio, che ha visto la vittoria di un sindaco appartenente ai partiti di destra, potrebbe essere argomento di analisi nella puntata di Giovanni Floris. Che non mancherà di dare spazio anche oggi al nuovo Papa, Leone XIV.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento Crociera. Gli scenari romantici offerti dalla nave di Flavio Montrucchio sono tanti: dalla piscina alle passeggiate sui ponti al tramonto. Niente di meglio per i single che salgono a bordo sperando d’incontrare l’anima gemella.

I film di questa sera martedì 20 maggio 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2018, di Antoine Fuqua, The Equalizer 2 – Senza perdono, con Denzel Washington. Robert McCall, ex agente della CIA, si guadagna da vivere facendo l’autista. Ma torna in azione quando la sua amica Susan cade in un tranello durante le indagini su un omicidio.

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Laura Bispuri, Figlia mia, con Valeria Golino, Alba Rohrwacher. Nell’estate in cui compie dieci anni, Vittoria scopre di avere due madri: Tina, con la quale ha un rapporto simbiotico, e Angelica, fragile e istintiva. Le due donne iniziano a contendersi l’affetto della bambina.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film biografico del 2021, di Hannu Salonen, Boris Becker: nascita di un campione, con Bruno Alexander. A Leimen, l’allenatore di tennis Bosch nota il talentuoso Boris Becker, un ragazzino ambizioso e con un brutto carattere. Insieme al manager Ion Tiriac, lo trasforma in un campione.

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 2006, di Martin Campbell, Casino Royale, con Daniel Craig, Eva Green. Ottenuta la licenza di uccidere, James Bond va alle Bahamas per ostacolare gli affari tra un losco banchiere e una banda di terroristi. Lo attende una missione ad altissimo rischio.

Su Nove, alle 21.30, il film thriller del 2009, di Ron Howard, Angeli e demoni, con Tom Hanks, Ewan McGregor, Ayelet Zurer. Il professor Robert Langdon, esperto di simbologia, ha tempo fino a mezzanotte per sventare una terribile congiura che potrebbe distruggere Roma e la Città del Vaticano.

20 Mediaset – Iris – La5 – Cine34

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film fantastico del 2004, di Sam Raimi, Spider-Man 2, con Tobey Maguire, Kirsten Dunst. Peter Parker, stanco di fare il supereroe, vuole dedicarsi solo all’amata Mary Jane. Ma l’arrivo di una nuova minaccia, il dottor Octopus, lo costringe a tornare in azione.

Su Iris, alle 21.15, il film western del 1992, di e con Clint Eastwood, Gli spietati. Una prostituta viene sfregiata da due cowboy e le sue compagne mettono una taglia su di loro. Si fa avanti William Munny, un ex killer che ha bisogno di soldi: lo sceriffo del paese non tollera l’intrusione.

Su La 5, alle 21.35, il film commedia del 2022, di Darren Le Gallo, Sam & Kate, con Jake Hoffman, Schuyler Fisk. Sam torna nella cittadina natale per prendersi cura del padre malato, Bill. Mentre è a casa, s’innamora di una donna del posto, Kate. Allo stesso tempo Bill si sente attratto dalla madre di Kate, Tina.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1990, di Gabriele Salvatores, Mediterraneo, con Diego Abatantuono, Claudio Bisio. Seconda Guerra Mondiale: otto militari italiani vengono spediti su un’isola dell’Egeo. Fuori dal mondo per tre anni, dimenticano la guerra e familiarizzano con la popolazione.

Stasera in tv martedì 20 maggio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2023, di Antoine Fuqua, The Equalizer 3 – Senza tregua, con Denzel Washington. McCall si è ritirato in un paesino nel Sud Italia per lasciarsi alle spalle i crimini commessi. Ma sarà presto richiamato a “sporcarsi le mani” per difendere il territorio dalla camorra.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Jonathan Glazer, La zona d’interesse, con Christian Friedel. Rudolf Hoss e la moglie Hedwig si sforzano di costruire una vita da sogno con i loro 5 figli. Ma lui è il comandante del campo di concentramento di Auschwitz, proprio accanto alla loro villa.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2019, di Francesco Ghiaccio, Dolcissime, con Giulia B. Costa Da Cruz, Margherita De Francisco, Giulia Fiorellino. Chiara, Letizia e Mary sono amiche e oggetto di sberleffi da parte dei compagni di scuola a causa dei loro chili di troppo. Ma troveranno un’inattesa occasione di riscatto.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2008, di Timur Bekmambetov, Wanted – Scegli il tuo destino, con Angelina Jolie, James McAvoy. Wesley ha sempre creduto che suo padre fosse morto quando lui era ancora piccolo. Fino a quando una donna gli rivela che il genitore è stato appena ucciso da un killer.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2023, di André Ovredal, Demeter – Il risveglio di Dracula, con Corey Hawkins, Aisling Franciosi. 1897. La nave mercantile russa Demeter del capitano Eliot deve trasportare in Inghilterra 50 casse di legno. La traversata, a cui si aggrega il medico inglese Clemens, sarà un incubo.