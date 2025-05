Dopo tante voci, finalmente si ha la conferma. Rosario Fiorello, amato showman, torna in Rai con un nuovo progetto radiofonico, dal titolo Radio 2 Radio Show La Pennicanza.

Radio 2 Radio Show La Pennicanza, Fiorello con Biggio

Le voci di un possibile ritorno radiofonico di Fiorello in Rai hanno iniziato a circolare nelle scorse settimane. Inizialmente, le indiscrezioni giornalistiche avevano affermato che il nuovo show sarebbe dovuto andare in onda a partire dal 16 maggio. Un fatto, questo, che alla fine non si è verificato.

Il 19 maggio, a sorpresa sul sito Rai, si è collegato in diretta streaming Rosario Fiorello, affiancato dalla sua spalla destra Fabrizio Biggio. I due hanno ufficializzato il ritorno in onda con lo show Radio 2 Radio Show La Pennicanza. Un titolo, questo, scelto perché dovrebbe andare in onda “nell’orario in cui solitamente faccio la pennica“, scherza lo showman.

L’incursione su Radio 2 Social Club

Fiorello, il 19 maggio, ha fatto irruzione, a sorpresa, nella diretta di Radio 2 Social Club, trasmissione della mattina condotta da Gino Castaldo ed Ema Stokholma. Dialogando con i padroni di casa, Fiorello ha affermato: “Se andrò in onda con un mio programma? Non lo so, per ora vado in giro per la radio a chiedere cosa e perché, vediamo che succede oggi. Sono in sofferenza totale, sportivamente parlando, ma ne parlerò, un giorno“.

Le incursioni di Fiorello su Radio 2, sempre il 19 maggio, sono continuate durante Non è un paese per giovani, trasmissione condotta da Massimo Cervelli e Tommaso Labate. In tale spazio, lo showman non ha risparmiato critiche ai quotidiani che, nel frattempo, avevano diffuso la notizia di un possibile incontro fra lui e i vertici Rai. A tal proposito, Fiorello ha ammesso: “Io scappavo dai vertici quando stavano a Mazzini, poi hanno avuto l’amianto e li hanno messi qua. Io non sono venuto qua per incontrare i vertici, loro sono venuti, anzi un vertice solo, quello con due nomi, Roberto Sergio“.

Nessuna ufficialità sulla data di inizio

Al momento, dunque, è certo che Fiorello ripartirà da Rai Radio 2 con lo show Radio 2 Radio Show La Pennicanza. Tuttavia, non vi è alcuna ufficialità relativa alla data di messa in onda. A domanda precisa di Labate, infatti, lo showman ha chiarito: “Potrebbe essere oggi, domani, se mi viene un’idea entro mezz’ora“. Secondo le indiscrezioni, tuttavia, l’esordio vero e proprio potrebbe essere previsto per il 20 maggio, nelle prime ore del pomeriggio.