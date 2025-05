Stasera in tv venerdì 23 maggio 2025. Su Rai2, il documentario Aemilia 220. Su Nove, il comedy show di Maurizio Crozza, I migliori Fratelli di Crozza.

Stasera in tv venerdì 23 maggio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il talent Sognando… Ballando con le stelle. Ogni puntata dello spin-off condotto da Milly Carlucci è l’occasione perfetta per celebrare i primi vent’anni di “Ballando con le stelle” con ospiti speciali provenienti dalle passate edizioni e numerosi momenti di amarcord che fanno emozionare il pubblico. Stasera, la terza e penultima puntata, la semifinale.

Su Rai2, alle 21.20, il documentario Aemilia 220. Un maxi processo con 220 imputati (tra cui l’ex calciatore Vincenzo Iaquinta) e tanti condannati, che si è svolto in un’aula costruita appositamente. E’ lo spunto di partenza per questo documentario sull’infiltrazione della ‘ndrangheta nel tessuto socio-politico di alcune zone dell’Emilia Romagna.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Farwest. Inchieste, storie e approfondimenti accompagnano il racconto di Salvo Sottile in una continua interazione tra reportage e testimonianze in studio. Tra gli inviati, Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni, Chiara Ingrosso, Giulia Torlone, Ludovico Tallarita, Manuela Iati’, Maria Laura Cruciani e Stefano Ciardi.

Su Rai5, alle 21.15, il programma Sapiens, un solo pianeta. Mario Tozzi sottopone all’umanista Pietrangelo Buttafuoco, ospite dello spazio dedicato ai “Dialoghi di Sapiens”, alcuni interrogativi al centro della puntata di stasera: da dove nasce la scrittura? Quali saranno quelle del futuro?

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Il caso di Pierina Paganelli, con lo scontro fatto di accuse reciproche tra Valeria Bartolucci e Manuela Bianchi, e quello di Liliana Resinovich, che vede nel registro degli indagati il marito Sebastiano, continuano a tenere banco ogni venerdì nel programma condotto da Gianluigi Nuzzi.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Ai funerali di Papa Francesco c’era il conduttore Diego Bianchi, in arte Zoro, che ha realizzato l’inchiesta andata in onda il 2 maggio. E come ogni venerdì, grande attenzione alla Social Top Ten con le notizie più curiose dal web.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Masterchef Italia. Questa sera semifinale e finale. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli propongono ai concorrenti una Mystery Box per rifare un piatto dove non avevano brillato e dimostrare quanto hanno imparato al corso.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show I migliori Fratelli di Crozza. Se vi siete persi qualche puntata dello show di Maurizio Crozza, niente paura: questa sera va in onda una puntata con i numeri più divertenti dei personaggi di maggiore successo del comico genovese.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Malati di pulito. Negli episodi di questa sera, Gemma, che deve sostituire due aspirapolveri all’anno per l’uso intensivo che ne fa, incontra il collezionista compulsivo di vestiti Jim; Angie incontra Brian, convinto che pulire sia un lavoro da donne.

I film di questa sera venerdì 23 maggio 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2022, di Jalmari Helander, Sisu – L’immortale, con Jorma Tommila. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, un uomo solitario con una borsa d’oro incrocia dei nazisti in Lapponia. Gli rubano l’oro, ignari di aver fatto infuriare la persona sbagliata.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1961, di John Huston, Gli spostati, con Clark Gable, Marilyn Monroe, Montgomery Clift. Roslyn è una bellissima donna divorziata. Un giorno incontra due vecchi amici che la invitano a passare alcuni giorni di vacanza con loro. Ma i due, inaspettatamente, s’innamorano di lei.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film fantastico del 2019, di Michael Doughherty, Godzilla II – King of the Monsters. Gli scienziati della Monarch, guidata dalla paleontologa Emma Russell, hanno risvegliato un drago a tre teste, Ghidorah. Godzilla emerge dall’oceano per affrontarlo.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Clint Eastwood, Sully, con Tom Hanks. Il 15 gennaio 2009, il pilota Chesley “Sully” Sullenberger, ammarando sull’Hudson a New York, salva le 155 persone a bordo. Un’azione eroica ma non necessaria, secondo la compagnia assicurativa

Su La 5, alle 21.35, il film commedia del 2004, di Paul Weitz, In Good Company, con Dennis Quaid, Topher Grace. Il cinquantenne Dan è a capo della pubblicità di un giornale. L’uomo entra in crisi quando un trentenne diventa prima suo superiore e poi inizia a corteggiare sua figlia.

Stasera in tv venerdì 23 maggio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2024, di Guillem Morales, The Wasp, con Naomie Harris, Natalie Dormer. Le amiche d’infanzia Heather e Carla, pur non parlandosi da anni, accettano di incontrarsi per lasciarsi il passato alle spalle. Ma presto, la vera motivazione di Heather viene alla luce.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 1993, di Nanni Moretti, Caro diario, con Nanni Moretti, Carlo Mazzacurati, Renato Carpentieri. Tre episodi. Nel primo, un uomo vaga per una Roma deserta in agosto. Il secondo è ambientato alle Eolie. Il terzo è la cronistoria di una malattia di Nanni Moretti.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2016, di Cedric Nicolas-Troyan, Il cacciatore e la Regina di Ghiaccio, con Charlize Theron. Freya, tradita dalla sorella, si trasforma nella Regina di Ghiaccio e fa di tutto per bandire l’amore dal suo regno. Ma il cacciatore Eric non intende rinunciare alla sua adorata Sara.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 1998, di Brett Ratner, Rush hour – Due mine vaganti, con Jackie Chan. L’ispettore Lee di Hong Kong arriva a Los Angeles per indagare sul rapimento della figlia del console cinese. Lo affiancherà un pittoresco detective locale, James Carter.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film commedia del 2023, di Woody Allen, Un colpo di fortuna – Coup de chance, con Niels Schneider, Lou de Laage. Fanny e Jean sono una coppia all’apparenza perfetta. Quando Fanny incontra l’ex compagno Alain, i due iniziano a vedersi con molta frequenza, avvicinandosi sempre di più.