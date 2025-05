Venerdì 23 maggio, la piattaforma di intrattenimento streaming Netflix propone Non ti dimenticherò. Si tratta di una nuova serie tv, che si concentra sul peso dei sogni e sul racconto dell’amore, ironico e nostalgico, fra padre e figlia.

Non ti dimenticherò, regista e dove è girata

Non ti dimenticherò è una produzione originale del Taiwan, realizzata dalla Filmagic Pictures No. La serie, che mischia gli elementi tipici della commedia a quelli del dramma, è rilasciata a livello internazionale con il titolo inglese Forget You Not.

La grande protagonista del progetto è Rene Liu. Apprezzata cantante locale, Liu ha scritto la sceneggiatura della serie, oltre ad averne curato la regia. Le riprese si sono svolte in varie località del Taiwan.

La prima e fino ad ora unica stagione di Non ti dimenticherò è composta da otto episodi. Ognuno di essi ha una durata di circa 50 minuti.

Non ti dimenticherò, la trama

Al centro della storia di Non ti dimenticherò c’è Cheng Le-le, che ha il volto di Hsieh Ying-xuan. Dipendente di un minimarket, coltiva la passione della comicità e sogna, un giorno, di diventare una stand-up comedian. Intanto, però, deve affrontare una realtà che non sempre riesce a soddisfarla. A rendere la situazione ancora più complessa vi è il brutto rapporto con il marito Chang Kai.

L’inizio della loro storia d’amore sembrava essere una favola, ma il matrimonio, con il tempo, si è incrinato. Anche a causa della continua distanza, il coniuge appare sempre più emotivamente distaccato dalla moglie.

Spoiler finale

Cheng Le-le, nonostante tutto, durante Non ti dimenticherò continua a sognare ed aspettare un futuro migliore. Le sue prospettive di vita cambiano per sempre quando riceve una notizia che riguarda il padre Cheng Kuang-chi (interpretato da Chin Han). Il genitore, sui generis e dal carattere solare, sta progressivamente perdendo la memoria.

Tale notizia cambia le prospettive della protagonista. In primis perché migliora il rapporto con il genitore, poi perché inizia a dare un peso differente agli eventi che la riguardano. Al suo fianco, può contare sui suoi unici affetti stabili, ovvero le sue migliori amiche, che hanno il volto di Tracy Chou ed Esther Liu.

Non ti dimenticherò, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Non ti dimenticherò, nuova serie tv visibile in esclusiva sulla piattaforma di intrattenimento streaming Netflix.