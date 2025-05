Venerdì 16 maggio, Rai 1 ha proposto la seconda puntata di Sognando Ballando con le stelle. Lo show, che ricerca il nuovo ballerino professionista della prossima edizione di Ballando con le stelle, è andato in onda dalle ore 23:00 circa, subito dopo la partita di tennis fra Jannik Sinner e lo statunitense Tommy Paul.

Sognando Ballando con le stelle seconda puntata, focus sulla versatilità dei concorrenti

Invariato il meccanismo di funzionamento del format. I nove concorrenti rimasti, affiancati dai ballerini professionisti, sono scesi in pista per eseguire una coreografia su uno stile scelto dalla produzione.

I giurati Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino hanno dovuto giudicare la versatilità degli sfidanti. Dopo ogni performance, gli esperti hanno votato con un sì, che equivale ad un dieci , o con un no, che invece significa zero.

La gara si è aperta con il charleston, sulle note di Another day of sun, di Eleonora Riccardi e Luca Favilla, che hanno ottenuto solamente il voto favorevole di Selvaggia Lucarelli.

Tutte le esibizioni

I secondi a scendere in pista, durante Sognando Ballando con le stelle del 16 maggio, sono Valentina Fiorini e Nikita Perotti. Hanno presentato un moderno su La cura per me di Giorgia che ha totalizzato 30 punti con i sì di Zazzaroni, Canino e Smith.

La samba di Vanessa Lacedonia e Carlo Aloia con L’ombelico del mondo, invece, ha fatto il pieno di punti: tutti hanno dato voto favorevole tranne Carolyn Smith, che ha notato qualche imprecisione.

Si fermano a quota 30 punti, invece, sia Hugo Nordstrom con Giada Lini che Janiya Mami con Pasquale La Rocca e Mario Cecinati con Veera Kinnunen.

A 40 punti, con il no solo di Mariotto, ci sono Aly Z e Moreno Porcu, che hanno realizzato un bel quickstep. Infine, punteggio massimo di 50 punti per la salsa di Yuri Orlando con Alessandra Tripoli e per il paso doble firmato da Chiquito ed Anastasia Kuzmina.

Sognando Ballando con le stelle seconda puntata, eliminata Eleonora Riccardi

Al termine di tutte le performance, durante la seconda puntata di Sognando Ballando con le stelle, i tribuni del popolo Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Matteo Addino hanno assegnato cinque punti bonus. Essi sono andati, rispettivamente, ad Aly Z-Moreno Porcu, Hugo Nordstrom-Giada Lini e Janiya Mami-Pasquale La Rocca.

Infine, il voto dei giudici e dei tribuni del popolo si è accumulato con quello del pubblico a casa tramite social. La classifica finale ha condannato all’eliminazione Eleonora Riccardi, mentre ha premiato, con il primo posto a pari merito, Vanessa Lacedonia, Yuri Orlando e Chiquito.

Ad arricchire la seconda puntata di Sognando Ballando con le stelle vi è stata la partecipazione di Emanuele Filiberto di Savoia e di Natalia Titova con Massimiliano Rosolino, che proprio a Ballando si sono conosciuti ed innamorati. Infine, ha partecipato Francesco Totti, che in merito all’ipotesi di gareggiare a Ballando con le stelle ha ammesso: “Nella vita mai dire mai”.