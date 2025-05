Simone Montedoro, volto amatissimo della fiction italiana, dovrebbe essere uno dei nuovi attori protagonisti de Il Paradiso delle Signore. La soap opera, in onda tutti i giorni nel pomeriggio di Rai 1, tornerà in programmazione a settembre.

Il Paradiso delle Signore Simone Montedoro, il successo con Don Matteo

Al momento, la notizia dell’arrivo di Simone Montedoro a Il Paradiso delle Signore non è ancora stata confermata né dall’attore né della Rai. La certezza, comunque, arriverà presto. Il prossimo 26 maggio, infatti, tutti gli amati protagonisti della soap opera si ritroveranno sul set per iniziare le riprese. Esse proseguiranno per tutta l’estate e l’autunno, con una pausa di pochi giorni prevista solo ad agosto, per le festività legate al Ferragosto.

Simone Montedoro, come già accennato, è un volto molto conosciuto ed amato dal pubblico televisivo di Rai 1. La grande popolarità, in particolare, è giunta grazie a Don Matteo. Qui ha prestato il volto all’amato personaggio di Giulio Tommasi, capitano dei Carabinieri di Gubbio dalla sesta alla decima stagione. Inoltre, ha partecipato in maniera sporadica ad alcune puntate dell’ultima stagione, la quattordicesima.

La soap visibile da settembre a maggio

Al momento non si conoscono i dettagli inerenti il ruolo che avrà nella trama il probabile nuovo personaggio interpretato da Simone Montedoro. Quest’ultimo, nel frattempo, porta avanti i suoi innumerevoli impegni a teatro. Dopo la tournee con Prova a Prendermi, tratto dall’omonimo film di Steven Spielberg, Montedoro è protagonista della commedia Tris di cuori, dove recita insieme a Paola Barale e Mauro Conte.

L’eventuale arrivo di Simone Montedoro rappresenterebbe senza dubbio un valore aggiunto per Il Paradiso delle Signore. Una serie, questa, che già nella scorsa stagione ha registrato un notevole incremento negli ascolti, interessando spesso e volentieri oltre due milioni di telespettatori, con picchi di share superiori al 20%. Anche alla luce di questi risultati, la Rai ha sin da subito riconfermato il titolo per la decima stagione. Essa è proposta, sulla rete ammiraglia, tutti i giorni, alle 16:00 dal lunedì al venerdì, da settembre fino a maggio 2026.

Il Paradiso delle Signore Simone Montedoro, le manovre delle soap opere quotidiane

In attesa dell’ufficialità dell’arrivo di Simone Montedoro ne Il Paradiso delle Signore, anche l’altra soap opera quotidiana della Rai si appresta ad accogliere un volto già molto noto. Ad Un Posto al Sole, infatti, è dato il benvenuto a Simone Di Pasquale, storico volto di Ballando con le stelle al suo esordio in una fiction. In entrambe le produzioni della Rai, insomma, vi sono in corsi importanti manovre, nel tentativo di mantenere alto l’interesse del pubblico.