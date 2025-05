È il Delitto di Garlasco uno dei temi principali di Quarto Grado di oggi, venerdì 23 maggio. La trasmissione, curata da Siria Magri, prende il via alle 21:20 circa, su Rete 4.

Quarto Grado 23 maggio, la riapertura delle indagini e i punti ancora da chiarire

Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero, conduttori di Quarto Grado, il 23 maggio analizzano, in primis, i tanti colpi di scena accaduti nell’indagine relativa all’omicidio di Chiara Poggi. L’inchiesta principale, così come tutti gli ultimi sviluppi, sono sotto la giurisdizione della Procura di Pavia. Gli episodi specifici legati al fatto, invece, sono appannaggio della Procura di Milano.

La morte di Chiara Poggi è avvenuta il 13 agosto del 2007. Diciotto anni fa, del caso, divenuto sin da subito al centro delle attenzioni dei media, si è occupato la Procura di Vigevano. Le indagini e le prove raccolte, alla fine, hanno portato all’accusa di Alberto Stasi, fidanzato della vittima, poi condannato.

Con la riapertura dell’indagine, gli investigatori tentano di di fare luce su elementi finora rimasti oscuri e di chiarire dubbi e interrogativi. In primis il movente e l’arma del delitto, mai rinvenuta, così come le reali tempistiche dell’assassinio. Inoltre, spicca l’assenza di tracce di sangue su Alberto Stasi.

L’impronta che, secondo la procura, sarebbe di Andrea Sempio

Negli scorsi giorni, come racconta Quarto Grado di oggi, le varie procure interessate hanno sentito sia Alberto Stasi che Marco Poggi, fratello della vittima. Era previsto l’interrogatorio anche di Andrea Sempio, su cui si stanno concentrando le attenzioni degli inquirenti. Il ragazzo, nella cerchia di amici di Marco Poggi all’epoca dell’omicidio, non si è presentato per un vizio formale nella convocazione.

Poche ore dopo tali colloqui, un’indiscrezione giornalista poi confermata da chi sta indagando ha reso nota l’esistenza di un’impronta rilevata sulla parete destra delle scale dove è stato trovato il cadavere della giovane. Tale impronta, mai analizzata prima, sarebbe compatibile, in 15 punti di contatto, con il palmo di Andrea Sempio.

Quarto Grado 23 maggio, gli ospiti

Durante la puntata di venerdì 23 maggio, i due padroni di casa dialogano, in studio, con numerosi ospiti ed esperti. In primis ci sono Carmen Pugliese, Luciano Garofano e Massimo Picozzi. Con loro, poi, è dato spazio anche Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo ed Umberto Brindani. Infine, il ricco parterre di ospiti odierni è completato da Marco Oliva e Paolo Colonnello. La puntata, oltre che in televisione, è fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione gratuita Mediaset Infinity.