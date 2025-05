Stasera in tv domenica 25 maggio 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Sigfrido Ranucci, Report. Su Italia 1 il nuovo game show condotto da Enrico Papi, Sarabanda Celebrity.

Stasera in tv domenica 25 maggio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la 4° e ultima puntata della fiction Le indagini di Lolita Lobosco 3, con Luisa Ranieri, Filippo Scicchitano, Bianca Nappi. Titolo dell’episodio: “Un brutto affare”. Un cadavere emerge dalle acque di un laghetto di campagna. Lolita (Luisa Ranieri) e la sua squadra si mettono alla ricerca di indizi che li avvicinino alla soluzione, ma il caso sembra privo di una spiegazione logica. Intanto Esposito prende confidenza con il suo ruolo di padre.

Su Rai3, alle 20.30, l’attualità con Report. Il programma di Sigfrido Ranucci è fatto di inchieste che richiedono diverse settimane di lavoro, ma c’è sempre spazio per la stretta attualità. Lo si è visto nella puntata dell’11 maggio, quando il giornalista ha parlato delle sfide che Leone XIV dovrà affrontare nei primi mesi del suo pontificato

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Sky Cinema Suspense

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Qual è l’intervista dei sogni per Giuseppe Brindisi: “Io sono milanista, per me il sogno era Gianni Rivera” dice il popolare giornalista. “Non sono mai riuscito ad intervistarlo, chissà se ci riuscirò”. Intanto Brindisi conduce una nuova puntata del suo talk di approfondimento della domenica.

Su Canale 5, alle 21.20, il telefilm La notte del cuore, con Ece Uslu. La giovane Sumru partorisce due gemelli, Nuh e Melek, e li abbandona sulla soglia della casa della suocera Sakine. I figli crescono sani e forti grazie all’amore della nonna, mentre Sumru (Ece Uslu) si costruisce una nuova vita in Cappadocia sposando un magnate del turismo, Samet Sansalan.

Su Italia 1, alle 21.20, il game show Sarabanda Celebrity. Torna, nella versione Celebrity, il gioco musicale condotto da Enrico Papi, un classico di Italia 1. A cimentarsi nelle diverse prove, dall’Asta musicale al 7×30, decine di personaggi famosi. Tra gli altri, Giusy Ferreri, Nina Zilli, Asia Argento, Paola Iezzi, Sal da Vinci, Filippo Bisciglia e Guillermo Mariotto.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole… domenica. Marco Travaglio è stato l’ospite di Massimo Gramellini l’11 maggio. Tra i temi trattati, l’incontro in Turchia fra Putin e Zelensky e l’orientamento del nuovo Papa Leone XIV. Temi che potrebbero essere dibattuti anche stasera.

Su Tv8, alle 21.00, il documentario Senna, di Asif Kapadia. La carriera del pilota brasiliano Ayrton Senna, dal suo arrivo in Europa per correre nei kart fino al suo approdo in Formula 1. La famiglia del campione ha concesso molte immagini inedite.

Nove – Sky Cinema Suspense

Su Nove, alle 21.30, il talk show Che tempo che fa. Se vi siete persi qualche serata dello show di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto questa sera c’è una selezione con i migliori momenti, gli ospiti nazionali e internazionali più apprezzati. Il talk tornerà ad ottobre.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, la fiction Petra 2 “Nido vuoto” con Paola Cortellesi, Andrea Pennacchi. In un momento di disattenzione Petra si fa rubare la pistola: la colpevole è una bambina di otto anni. La ricerca della piccola fa precipitare l’ispettrice e il suo vice nel mondo dell’abuso sui minori.

I film di questa sera domenica 25 maggio 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2022, di Thomas M. Wright, The stranger, con Joel Edgerton. Henry conosce Mark su un aereo e tra i due s’instaura subito una forte intesa. Mark propone ad Henry di entrare a far parte di un’organizzazione criminale ce possa cancellare ogni reato da lui commesso in passato.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’azione del 2001, di Gérard Kraw-czyk, Wasabi, con Ryoko Hirouse, Jean Reno, Michel Muller. Un rude poliziotto francese si reca in Giappone: una sua vecchia fiamma è morta lasciandogli in eredità una figlia adolescente e ribelle e un mistero da risolvere.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film drammatico del 2010, di Paul Haggis, The Next Three Days, con Russell Crowe, Elizabeth Banks. La vita dei coniugi John e Lara viene sconvolta quando la donna, accusata di omicidio, finisce in prigione. Lui, però, non si rassegna e progetta un piano per farla evadere.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2011, di Ben Affleck, Argo, con Ben Affleck, Bryan Cranston. Teheran, 1979. Durante l’assalto all’ambasciata degli Stati Uniti, sei americani si rifugiano nella residenza privata dell’ambasciatore canadese. L’agente della Cia Tony Mendez organizza un piano per farli rientrare in patria.

Stasera in tv domenica 25 maggio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2017, di Luc Besson, Valerian e la Città dei Mille Pianeti, con Dane DeHaan, Cara Delevigne. Anno 2740. Gli agenti Valérian e Laureline vengono inviati in missione ad Alpha, la Città dei Mille Pianeti: devono fare di tutto per salvare il popolo dei Mul da una forza distruttrice.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2022, di Paolo Virzì, Siccità, con Silvio Orlando. A Roma non piove da tre anni, e la mancanza d’acqua stravolge regole e abitudini dei suoi cittadini. Intanto s’intrecciano i destini di alcuni personaggi, tra cui Antonio, che lottano per la propria sopravvivenza.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 2011, di Paul W. S. Anderson, I tre moschettieri, con Francois Civil, Logan Lerman. Porthos, Athos e Aramis prendono D’Artagnan sotto la loro ala protettrice. Insieme devono affrontare una pericolosa missione: sventare un complotto che minaccia il sovrano.