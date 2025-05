Non solo la Serie A di calcio. Sono molti altri, infatti, gli appuntamenti di sport molto importanti previsti domenica 25 maggio, molti dei quali fruibili anche in chiaro in tv.

Sport in tv domenica 25 maggio, l’offerta di Rai 2

Partendo dalla Rai, come spesso avviene il punto di riferimento è Rai 2. Sulla seconda rete della TV di Stato, a partire dalle ore 14:00, è possibile seguire, rigorosamente in diretta, la 15esima tappa del Giro d’Italia.

La corsa rosa, decisamente molto equilibrata, parte da Fiume Veneto ed arriva ad Asiago. Il tragitto è composto da 219 km ed è arricchito da una mitica ascesa, ovvero quella del Monte Grappa. I corridori l’affrontano dal versante più duro, con una prova che sarà adatta agli scalatori.

Tutto ciò che avviene per strada è commentato, subito dopo la fine della tappa, da Alessandro Fabretti, Daniele Bennato e Davide Cassani, padroni di casa del Processo alla Tappa.

In seguito, dalle ore 19:00, in diretta da Piazza di Siena, è visibile il Gran Premio di Roma di equitazione. A commentare la gara c’è Gianluigi Zamponi, affiancato da Marco Tripisciano, che realizza a bordopista le interviste.

Cosa vedere su Rai Sport

Spostando l’attenzione su Rai Sport, dalle ore 17:50 è grande protagonista il basket italiano. Gli appassionati possono seguire, in diretta, la gara 1 delle semifinali dei playoff fra Rimini e Forlì. Al termine del ciclo di puntate, il derby dell’Emilia Romagna, da sempre una delle partite più attese ed emozionanti, decreterà il nome della prima compagine che si giocherà la promozione.

A seguire, dalle ore 19:50, è visibile un altro match di playoff, ma questa volta di calcio. Per la semifinale di andata di Serie C è in programma la sfida fra il Vicenza e la Ternana, due team che sognano di ottenere la qualificazione alla prossima Serie B.

Su Rai Play Sport 1, visibile sulla piattaforma gratuita Rai Play, è possibile seguire, dalle 20:00, la tappa di Rabat della Diamond League di Atletica. Fra gli italiani protagonisti ci sono Nadia Battocletti, argento olimpico a Parigi sui 10 mila metri, e Leonardo Fabbri, campione europeo in carica di getto del peso.

Sport in tv domenica 25 maggio, la Moto GP

Infine, domenica 25 maggio, su TV8 sono grandi protagonisti i motori. Prosegue, infatti, il mondiale di Moto GP, che con quella in Gran Bretagna giunge alla settima tappa. La gara si svolge presso lo storico circuito di Silverstone e i semafori verdi del via alla corsa si accendono alle 14:00. Il commento è curato dalla coppia composta da Guido Meda e Mauro Sanchini.