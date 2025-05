La settimana dal 26 maggio al 1 giugno 2025 di La Promessa, in onda su Rete 4, sarà caratterizzata da colpi di scena e rivelazioni scioccanti. Cruz scopre il matrimonio segreto di Manuel e Jana e fa di tutto per impedirlo. Nel frattempo, Curro affronta il peso di un segreto che potrebbe cambiare tutto, mentre Rómulo è sotto pressione per la misteriosa morte di Gregorio.

La Promessa 26 maggio – 1 giugno 2025: puntata lunedì 26 maggio 2025

Julia accusa duramente Curro di essere il responsabile della morte del suo fidanzato Paco, caduto tragicamente al fronte. Le sue parole, piene di dolore, colpiscono profondamente Curro, che inizia a tormentarsi con i ricordi del passato. Nel frattempo, Vera, dopo aver visto come sua madre sia riuscita a conquistare le cuoche con piccoli regali e un atteggiamento affabile, si sfoga con Lope, che la invita a mantenere la calma e ad avere pazienza, rassicurandola che il tempo le darà ragione. Intanto, Teresa inizia a nutrire seri dubbi sul comportamento ambiguo della duchessa De Carril, sospettando che nasconda qualcosa di importante. Manuel, inquieto, confida a Rómulo i suoi timori riguardo a Gregorio, temendo che l’ex maggiordomo stia tramando nell’ombra per vendicarsi. A La Promessa, il clima è sempre più teso.

Puntata martedì 27 maggio 2025

La notizia della morte di Gregorio si diffonde rapidamente nella tenuta de La Promessa, sconvolgendo profondamente tutti i presenti. Rómulo si trova sotto pressione, costretto a confrontarsi con il sergente Burdina, giunto al palazzo con il pretesto di occuparsi dei resti dell’ex maggiordomo. Nel frattempo, il matrimonio tra Jana e Manuel si avvicina sempre di più, ma la giovane cameriera non può fare a meno di riflettere sulle enormi conseguenze che questo passo potrebbe avere per entrambi. Curro, tormentato dal senso di colpa, inizia a prendere seriamente in considerazione l’idea di confessare finalmente a Julia la verità su ciò che è davvero accaduto al fronte con Paco, temendo che il suo silenzio possa distruggerlo.

La Promessa 26 maggio – 1 giugno 2025: puntata mercoledì 28 maggio 2025

Cruz, dopo aver letto attentamente il diario di Maria, fa una scoperta sconvolgente: il matrimonio segreto tra Manuel e Jana. Determinata a fermarli, la marchesa si presenta direttamente in chiesa e interrompe la cerimonia con un gesto clamoroso, obbligando Manuel a tornare al palazzo insieme a lei. Jana, devastata dal dolore, si rifugia nella capanna di Ramona, dove poco dopo viene raggiunta da Maria, che cerca di confortarla. Nel frattempo, Lope comincia a interrogarsi seriamente sul proprio futuro con Vera, mentre gradualmente scopre dettagli importanti sulle origini aristocratiche della ragazza, che fino a quel momento erano rimasti nascosti. A La Promessa, gli intrighi familiari si infittiscono.

Puntata giovedì 29 maggio 2025

Manuel, determinato a non arrendersi, affronta a testa alta la sua famiglia e dichiara con fermezza di voler sposare Jana a qualunque costo, anche contro la volontà della madre Cruz. Nel frattempo, Curro, ormai oppresso dal senso di colpa, trova finalmente il coraggio di confessare a Julia tutta la verità sulla morte di Paco: l’incidente è avvenuto a causa di una sosta al ruscello, imposta proprio da lui, che li ha esposti al fuoco nemico. Intanto, Marcelo rischia di causare un incidente potenzialmente fatale nella tenuta, ma per fortuna Maria riesce a intervenire in extremis e a evitare il peggio. A La Promessa, i pericoli si nascondono ovunque.

La Promessa 26 maggio – 1 giugno 2025: le puntate del week-end

Venerdì 30 maggio 2025

Cruz, decisa a far luce sulla misteriosa morte di Gregorio, si mette alla ricerca di informazioni, ma viene ostacolata da chiunque tenti di interrogare, lasciandola senza risposte. A tavola, le pesanti accuse lanciate dalla duchessa De Carril rischiano di far vacillare gli equilibri della famiglia, creando nuove tensioni. Nel frattempo, Rómulo, preoccupato per il futuro della tenuta, cerca di ridare fiducia a Pia, raccontandole nei dettagli cosa sia realmente accaduto a Gregorio, nel tentativo di alleggerirle il peso delle preoccupazioni. A La Promessa, il clima si fa sempre più teso e instabile.

Puntata sabato 31 maggio 2025

Curro, sopraffatto dai rimorsi, racconta ancora una volta a Julia la dolorosa verità sulla morte di Paco, sperando di trovare una forma di espiazione. Nel frattempo, le cuoche della tenuta, con l’aiuto di Maria, riescono a intervenire in tempo per salvare Marcelo, evitando che un incidente si trasformi in tragedia. Tuttavia, nell’ombra, Petra continua a tramare e a portare avanti i suoi oscuri piani, mettendo in pericolo gli equilibri della tenuta. A La Promessa, tutti sembrano muoversi su un terreno fragile, dove basta un passo falso per precipitare nel caos.

Puntata domenica 1 giugno 2025

Alla tenuta de La Promessa arriva una figura misteriosa, legata al passato di Guzide e pronta a vendicarsi per antichi torti. Il suo arrivo getta tutti nello scompiglio e lascia Guzide letteralmente senza parole, incapace di comprendere fino in fondo le conseguenze di questa nuova minaccia. Nel frattempo, Jana e Manuel, dopo mille ostacoli, si ritrovano finalmente nella cappella e si giurano eterno amore, promettendosi di affrontare insieme il futuro, anche se pieno di incertezze e pericoli. A La Promessa, l’amore e la vendetta si intrecciano, aprendo la strada a nuovi e drammatici sviluppi.