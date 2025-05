Dopo il buon esordio di sette giorni fa, Canale 5 manda in onda, lunedì 26 maggio, la seconda puntata di Il Volo Tutti per uno Viaggio nel tempo. I protagonisti dello show sono gli artisti che compongono il trio, ovvero Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

Il Volo Tutti per uno Viaggio nel tempo seconda puntata, conduce Lorella Cuccarini

Così come avvenuto per il primo appuntamento, anche la seconda puntata dello show si svolge nella suggestiva cornice di Palazzo Te, a Mantova. Il format, progetto firmato da Michele Torpedine e realizzato dalla società Friends TV, ha come obiettivo la celebrazione della grande musica, dell’arte e della cultura italiana.

Il ciclo di speciali denominati Viaggio nel tempo è composto da tre puntate inedite, in onda per altrettante settimane, sulla rete ammiraglia del Biscione, nel prime time del lunedì. Per ogni serata si alternano, alla conduzione, differenti volti della televisione italiana. Questa settimana, la padrona di casa è Lorella Cuccarini, chiamata a presentare le varie performance.

Gli ottimi ascolti del debutto

La seconda puntata de Il Volo Tutti per uno Viaggio nel tempo, che ha come regista Luigi Antonini, è visibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito Mediaset Infinity.

Prosegue, dunque, il viaggio di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble nella storia della musica italiana ed internazionale. I tre artisti, sia da soli che insieme, si esibiscono sulle note di alcuni brani storici, oltre che sulle numerose canzone del loro repertorio.

Buoni gli ascolti ottenuti dal programma nella prima puntata. La serata, infatti, ha ottenuto il 21,4% di share, avendo convinto poco più di 2 milioni e 600 mila telespettatori.

Il Volo Tutti per uno Viaggio nel tempo seconda puntata, gli ospiti

Anche nella seconda puntata, Il Volo condivide il palco con vari ospiti, sia nazionali che internazionali. Vi sono, in primis, tre mostri sacri della canzone italiana, capaci di firmare brani entrati nella storia del nostro paese. Stiamo parlando di Gianni Morandi, Fiorella Mannoia ed Antonello Venditti, che ha ricevuto il prestigioso Premio alla carriera durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Spazio, poi, a Noemi, Marco Masini, Simone Coluccio ed alla soprano Elisa Balbo. In seguito, nella scaletta del programma c’è Joel Stoyanov, appartenente alla scuola di danza del prestigioso Teatro dell’Opera di Roma. Infine, per le pagine dedicate alla satira ed alla comicità, c’è l’attore e conduttore romano Enrico Brignano.