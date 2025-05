Mercoledì 28 maggio si disputa la finale di Conference League 2024-2025. Il terzo torneo più importante del Vecchio Continente giunge al termine con uno scontro decisamente inedito.

Conference League 2024-2025 finale, quali sono le compagini che si contendono la vittoria

Nella finale di Conference League 2024-2025 sono protagonisti, in primis, gli spagnoli del Betis Sevilla. Ad allenare il team c’è l’espertissimo Manuel Pellegrino, che siede sulla panchina della compagine dal 2020. Il Betis, negli oltre cento anni di storia, non è mai riuscito a vincere un titolo internazionale. Una vera e propria maledizione, che potrebbe però interrompersi dopo il triplice fischio del match odierno.

I biancoverdi affrontano una delle (ex) big del calcio mondiale, ovvero il Chelsea. I Blues sono allenati da Enzo Maresca, allenatore che si è formato proprio nello staff di Pellegrino, con il quale ha lavorato per due anni. Numerosi i titoli internazionali ottenuti dalla compagine inglese. Gli ultimi risalgono al 2021, quando sono riusciti a vincere la Champions League, il Mondiale per Club e la Supercoppa Europea. In caso di vittoria, il Chelsea diventerebbe il primo club ad aver vinto tutte e cinque le coppe internazionali UEFA.

Lo Celso e Nkunku a rischio per infortunio

Entrambe le squadre arrivano alla finale di Conference League con alcuni problemi legati alla rosa. Per ciò che concerne il Betis sono indisponibili sia Diego Llorente che Bellerin, mentre Lo Celso potrebbe partire dalla panchina in quanto non completamente recuperato. Lo stesso può fare anche Maresca con Nkunku, giovane talento del Chelsea che non ha ancora superato a pieno un infortunio.

Il fischio di inizio di Betis Sevilla-Chelsea, valevole per la finale di Conference League, è previsto alle 21:00. Il faccia a faccia si svolge presso lo Stadio Wroclaw di Breslavia, in Polonia. L’arbitro designato per la sfida è Irfan Peljito, primo direttore di gara bosniaco ad arbitrare una finale UEFA per club.

Conference League 2024-2025 finale, dove vedere il match

In Italia, i diritti tv per mandare in onda la Conference League sono di Sky. Tuttavia, così come già avvenuto per l’Europa League, la finale è trasmessa anche in chiaro. La rete scelta, a tal proposito, è TV8.

Sia in tale emittente che su Sky Uno (canale 201) e Sky Sport 251, il collegamento con il prepartita prende il via alle 20:30 circa ed è guidato da Mario Giunta, che riprende la linea dallo studio subito dopo il triplice fischio, per commentare la cerimonia di premiazione. La partita vera e propria, invece, è raccontata da Davide Polizzi e Lorenzo Minotti.