Stasera in tv martedì 3 giugno 2025. Su Rai3, il programma di Domenico Iannacone, Che ci faccio qui. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Bianca Berlinguer, E’ sempre Cartabianca.

Stasera in tv martedì 3 giugno 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il telefilm Doc, con Molly Parker. Due episodi: il primo s’intitola, “Lui non è un peso”. Amy (Molly Parker) e Sonya cercano di aiutare un adolescente che ha bisogno di un trapianto di midollo osseo. Purtroppo il donatore, che è il fratello minore, ha a sua volta un problema di salute. Jake si occupa di una giovane sposa. A seguire, “Ancora una volta con sentimento”. Amy visita la sua vecchia casa ma non ricorda niente. Vorrebbe che la figlia andasse a vivere con lei, ma Michael non è d’accordo. In seguito si prende cura di una ragazza che non sente il dolore, mentre Allen è alle prese con un paziente molto esigente.

Su Rai2, alle 21.20, il talk show Belve. “Non ci sono più le belve di una volta?”: se lo chiedono sui social molti fan del programma di Francesca Fagnani, che trovano non all’altezza del passato il mix di ospiti di questa edizione. Tra le interviste più discusse, quella a Michele Morrone, molto critico verso il mondo del cinema italiano.

Su Rai3, alle 21.20, il programma Che ci faccio qui. Nella terza puntata della nuova edizione, Domenico Iannacone esplora uno dei luoghi più simbolici e controversi dell’esistenza umana: la casa, spazio che definisce la nostra identità e le nostre emozioni. Un luogo che può accoglierci ma anche respingerci, che ci appartiene o ci sfugge.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Pochi giorni prima dei referendum dell’8 e 9 giugno anche Bianca Berlinguer dedica una pagina del suo programma ai cinque quesiti sui quali sono chiamati ad esprimersi più di 47 milioni di italiani. Per la validità dei risultati è necessaria una partecipazione al voto del 50% più 1 degli aventi diritto.

Su Canale 5, alle 21.20, la 2° puntata della fiction Doppio gioco, con Alessandra Mastronardi, Max Tortora. Ancora sotto shock per quanto accaduto all’Hotel The Rome, Daria (Alessandra Mastronardi) cerca con insistenza di incontrare di nuovo Gemini (Max Tortora). Riesce quindi a prendere il suo posto in una partita contro Monti, suo socio in affari, scoprendo così informazioni fondamentali per le indagini.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Di questi tempi, grazie anche alle accurate inchieste sul delitto di Garlasco realizzate da Alessandro De Giuseppe il programma condotto da Veronica Gentili e Max Angioni ha registrato ascolti record che hanno sfiorato il 15% di share. Stasera è prevista l’ultima puntata di questa fortunata edizione.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. La politica, l’economia, la società e la satira sono gli ingredienti che Giovanni Floris tratta in prima serata dal 2002, l’anno del debutto di “Ballarò”. Li ritroviamo anche stasera nella nuova puntata del suo programma.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento Crociera. Prosegue il tour nel Mediterraneo a bordo della nave dell’amore. Flavio Montrucchio accoglie Giada, che incontra Dario. Inoltre, seguiamo le storie di Fabrizio, Michele, Maria Luisa e Stella.

I film di questa sera martedì 3 giugno 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2021, di Antonio e Marco Manetti, Diabolik, con Luca Marinelli, Miriam Leone. Clerville, Anni 60. Diabolik, ladro privo di scrupoli, progetta di rubare un famoso diamante rosa di proprietà di Lady Kant. Ma dovrà vedersela con l’incorruttibile ispettore Ginko.

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di Trash Secco, Bassifondi, con Romano Talevi, Gabriele Silli. Lo spilungone taciturno Romeo e l’esuberante Callisto, senza fissa dimora, vivono di elemosina sugli argini del Tevere, al centro di Roma. Condividono la loro disperata quotidianità finché il primo non si ammala.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di guerra del 1962, di Cornelius Ryan, Il giorno più lungo, con John Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda. Notte tra il 4 e il 6 giugno 1944. Lo sbarco in Normandia (Francia), una delle più grandi e spettacolari operazioni militari della storia, visto da entrambi i fronti.

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 2011, di Sam Mendes, Skyfall, con Daniel Craig. In missione a Istanbul, Bond viene ferito e creduto morto. Deciderà di rifarsi vivo quando “M”, il suo capo, dovrà fronteggiare la minaccia del folle Raoul Silva, un ex agente che ha tradito l’Inghilterra.

20 Mediaset – Iris – Cine34

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film di spionaggio del 2011, di Brad Bird, Mission: Impossible – Protocollo fantasma, con Tom Cruise, Paula Patton, Simon Pegg. Questa volta l’agente Ethan Hunt è chiamato ad agire sotto copertura per scovare l’organizzazione terroristica che ha distrutto il Cremlino.

Su Iris, alle 21.15, il film western del 1960, di John Ford, I dannati e gli eroi, con Woody Strode, Jeffrey Hunter. 1881: Braxton Rutledge, un sergente di colore dell’esercito americano, è accusato di aver violentato e ucciso una sedicenne. Lo difendono il tenente Thomas Cantrell e la sua fidanzata.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2022, di Riccardo Milani, Corro da te, con Pierfrancesco Favino, Miriam Leone. Impenitente seduttore, Gianni è disposto a tutto pur di conquistare una donna. Ma la sua vita è destinata a cambiare quando conosce Chiara, una giovane paraplegica piena di vita.

Stasera in tv martedì 3 giugno 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2011, di Clint Eastwood, J. Edgar, con Leonardo DiCaprio. Tra geniali intuizioni investigative e segreti privati, si narrano la vita e la carriera del leggendario e temutissimo direttore dell’Fbi, J. Edgar Hoover, raccontata dal 1919 fino al 1972, anno della sua morte.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2007, di Kirsten Sheridan, La musica nel cuore, con Freddie Highmore. Dopo mille peripezie, un ragazzino con un grande talento per la musica riesce a ritrovare i genitori. Tutto accade durante un magico concerto al Central Park di New York.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2008, di Christopher Nolan, Il cavaliere oscuro, con Heath Ledger, Christian Bale. Con l’aiuto del commissario Gordon e del procuratore Dent, Batman cerca di ripulire dal crimine le strade di Gotham City. Ma non ha fatto i conti con l’arrivo del Joker.