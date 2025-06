Si intitola Sara La donna nell’ombra la nuova serie tv originale italiana di Netflix. La piattaforma di intrattenimento streaming la distribuisce, in tutti i paesi del mondo in cui il servizio è attivo, a partire da martedì 3 giugno.

Sara La donna nell’ombra, regista e dove è girata

Appartenente al genere thriller e crime, Sara La donna nell’ombra è una realizzazione originale della Palomar.

Coloro che hanno firmato la trama sono Donatella Diamanti, Mario Cristiani e Giovanni Galassi. La sceneggiatura è tratta dalla saga letteraria edita da Rizzoli e scritta da Maurizio De Giovanni. Le opere dello scrittore hanno dato vita a numerose altre produzioni seriali di grande successo, da I Bastardi di Pizzofalcone a Il Commissario Ricciardi.

La regia è curata da Carmine Elia, che in carriera ha diretto altre serie di grande successo, come Mare Fuori. Distribuita a livello internazionale con il titolo Sara Woman in the Shadows, la prima stagione della fiction è composta da sei puntate. Ognuna di esse ha una durata di circa 50 minuti. Le riprese si sono svolte fra le città Roma e Napoli.

Sara La donna nell’ombra, la trama

La protagonista della serie è Sara, interpretata da Teresa Saponangelo. Quest’ultima è una ex agente dei servizi segreti, che ha deciso di interrompere la sua carriera, fino a quel momento decisamente di successo.

Quando era in servizio, il personaggio principale ha legato molto con la collega (diventata poi amica) Teresa. Proprio a quest’ultima la protagonista chiede aiuto quando desidera scoprire la verità in merito alla prematura morte del figlio.

Spoiler finale

Teresa, durante gli episodi del titolo, accetta di indagare ad una condizione: che Sara torni a lavorare a tempo pieno fra gli agenti segreti, almeno per un solo caso. D’altronde, la squadra di poliziotti è impegnata in un duro lavoro investigativo, nel quale niente si rivela essere come previsto.

Sara, seppur con titubanza, accetta, essendo disposta a tutto pur di scoprire la verità sul figlio. Tuttavia, il ritorno in attività la costringe ad affrontare i fantasmi del passato.

Sara La donna nell’ombra, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Sara La donna nell’ombra, nuova serie tv thriller originaria del nostro paese e rilasciata su Netflix a partire da martedì 3 giugno.