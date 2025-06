Ha esordito lo scorso 19 maggio ma, dopo tre settimane di programmazione tv, giunge già al termine. Stiamo parlando di Radio2 Radio Show La Pennicanza, la cui prima edizione si conclude il 6 giugno prossimo e ma che tornerà, con nuovi appuntamenti, ad ottobre 2025.

Radio2 Radio Show La Pennicanza ottobre 2025, un esperimento decisamente riuscito

Per Rosario Fiorello, Fabrizio Biggio e tutto il resto del cast, quello di Radio2 Radio Show La Pennicanza è un esperimento decisamente riuscito.

Lo showman, dopo lunghi mesi di lontananza dalla televisione, ha deciso di riapparire in onda, ma questa volta in diretta radiofonica, il 19 maggio. In quella giornata ha presenziato a sorpresa come ospite a due format di grande successo di Rai Radio 2, ovvero Radio2 Social Club con Luca Barbarossa ed Ema Stokholma e Non è un paese per giovani, guidato da Massimo Cervelli e Tommaso Labate.

Poche ore più tardi, di fatto senza alcuna promozione, ha esordito Radio2 Radio Show La Pennicanza, che da quel giorno è on air tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 13:45 alle 14:30.

Nella puntata di oggi, lunedì 2 giugno, il conduttore, con il suo stile, ha annunciato: “Questa è l’ultima settimana, i vertici Rai ci hanno detto che siamo troppo forti e che dunque dobbiamo fermarci il 6 giugno“.

Radio2 Radio Show La Pennicanza ottobre 2025, la trasmissione riprenderà in autunno

Quello con Radio2 Radio Show La Pennicanza non è un addio, bensì un arrivederci. A dirlo è, ancora una volta, Rosario Fiorello, che in diretta radiofonica ha sottolineato: “Io comunque ho fatto una proposta. Queste tre settimane sono state un antipasto, noi ci teniamo in caldo. La grafica c’è, le sigle e lo studio anche e quindi ho chiesto di finire le vacanze e tornare nei primi di ottobre. Potremmo proseguire fino a febbraio, durante il Festival di Sanremo“.

Radio2 Radio Show La Pennicanza, dunque, entrerà, a partire dall’autunno, in pianta stabile nel palinsesto dell’emittente radiofonica. Una conferma, quella per Fiorello e colleghi, quasi obbligatoria, visto l’elevato gradimento che lo show ha ottenuto fra il pubblico.

Fiorello e il legame con Amadeus

In attesa di conoscere le eventuali novità autunnali, Fiorello, durante le prime settimane di Radio2 Radio Show La Pennicanza, ha confermato il forte legame con l’amico Amadeus, verso il quale ha avviato un’ironica campagna per farlo tornare in Rai.

L’ex conduttore del Festival di Sanremo, al momento in onda su NOVE con ascolti tutt’altro che brillanti, ha partecipato ad una diretta Instagram proprio con Fiorello. Lo showman, in quella occasione, ha sottolineato: “Amadeus non sta bene al NOVE, io ho parlato con i dirigenti Rai e mi hanno detto che per lui le porte sono sempre aperte…“.