Stasera in tv venerdì 6 giugno 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Salvo Sottile, Farwest. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, Quarto grado.

Stasera in tv venerdì 6 giugno 2025, Rai

Su Rai1, alle 20.30, Calcio United 2026: Norvegia-Italia. Sul campo dell’Ullevaal Stadion di Oslo, la Nazionale della Norvegia allenata da Stale Solbakken affronta l’Italia di Luciano Spalletti per le qualificazioni delle squadre europee ai Mondiali 2026. Il percorso degli Azzurri proseguirà lunedì 9 giugno a Reggio Emilia contro la Moldavia, sempre in diretta su Rai1.

Su Rai2, alle 21.00, Atletica Diamond League: Golden Gala. Lo Stadio Olimpico di Roma ospita la tappa italiana della Diamond League, intitolata a Pietro Mennea, leggenda dell’atletica. Una serata di stelle, con i fuoriclasse di tutto il mondo e i campioni azzurri, alla ricerca di punti preziosi per la qualificazione alle finali, previste a Zurigo il 27 e il 28 agosto.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con il programma Farwest. Anche Salvo Sottile dedica alcune pagine del suo programma settimanale alle nuove indagini sul delitto di Garlasco, ma al centro di “Farwest” restano sempre le inchieste realizzate dai giovani giornalisti della redazione. Tra gli altri, Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni, Chiara Ingrosso.

Su Rai5, alle 21.15, il programma Sapiens – Un solo pianeta. Partendo dal grande terremoto di Lisbona del 1755, che provocò decine di migliaia di morti, Mario Tozzi spiega come l’analisi di quell’evento abbia stimolato un nuovo approccio alla gestione dei disastri e alla pianificazione delle città.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Le nuove indagini sul delitto di Garlasco, aperte quasi 10 anni dopo la condanna definitiva di Alberto Stasi, stanno appassionando milioni di italiani. Se ne parla dalla mattina alla notte in tutti i talk di approfondimento, compreso l’autorevole programma condotto da Gianluigi Nuzzi.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Anche nel programma condotto da Diego “Zoro” Bianchi si parla dei referendum. I cinque quesiti riguardano i licenziamenti, la durata dei contratti, la sicurezza sul lavoro e i tempi per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show I migliori Fratelli di Crozza. Vecchi e apprezzati personaggi oltre a quelli lanciati con la nuova stagione fanno parte di queste puntate che offrono un “best of” del programma satirico di Maurizio Crozza, per chi si fosse perso qualche diretta.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Malati di pulito “Amanda, Janine, Mark, Avril”. Amanda aiuta Janine, una collezionista compulsiva. Mark, che vive a Leicester, amante del pulito, incontra la disoccupata Avril a Chiswick, un quartiere di Londra. La donna è sempre a caccia di affari.

I film di questa sera venerdì 6 giugno 2025

Su Rai Movie, alle 21.10, il film giallo del 1961, di Jack Klayton, Suspence, con Deborah Kerr. Miss Giddens viene assunta come governante dal ricco zio di due bambini orfani, Flora e Miles. Ma ben presto inizia a sospettare che la villa sia infestata dagli spiriti della precedente istitutrice e del suo amante.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’avventura del 2012, di Brad Peyton, Viaggio nell’isola misteriosa, con Dwayne Johnson, Michael Caine. Il giovane Sean (Josh Hutcherson) organizza una spedizione per ritrovare il nonno (Michael Caine), scomparso durante l’esplorazione di un’isola sperduta. Lo accompagnano l’avventuriero Hank (Dwayne Johnson), uno strambo pilota d’elicottero (Luis Guzman) e sua figlia (Vanessa Hudgens).

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 2016, di Thea Sharrock, Io prima di te, con Emilia Clarke, Sam Claflin. La cameriera Louisa perde inaspettatamente il lavoro. Decide allora di accettare quello di badante a Will Traynor, un giovane rimasto sulla sedia a rotelle dopo un incidente.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2014, di Clint Eastwood, American Sniper, con Bradley Cooper, Kyle Gallner. Il marine Chris Kyle, in Iraq come cecchino per proteggere i commilitoni, diventa ben presto un mito. Una volta a casa, però, scopre quanto sia difficile lasciarsi alle spalle la guerra.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2005, di Clare Kilner, The Wedding Date, con Debra Messing, Dermot Mulroney. Per non partecipare da sola al matrimonio della sa viziatissima sorella, Kat decide d’ingaggiare Nick, un accompagnatore professionista, fingendo che sia il suo nuovo ragazzo.

Stasera in tv venerdì 6 giugno 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2011, di Daniel Espinosa, Safe House: Nessuno è al sicuro, con Ryan Reynolds. Frost ha disertato dalla Cia da dieci anni. Ma il suo tradimento non è stato dimenticato: fatto prigioniero viene portato in un rifugio sicuro. Lì incontra il giovane Matt Weston.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film fantastico del 1984, di Richard Donner, Ladyhawke, con Rutger Hauer, Michelle Pfeiffer. Nella Francia medievale, un vescovo geloso getta una maledizione su due innamorati, Isabeau e Navarre: lei si trasforma in falco durante il giorno, lui diventa lupo di notte.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2023, di Benjamin Renner e Guylo Homsy, Prendi il volo. Stanca della solita routine, mamma Pam convince papà Mack ad unirsi ad uno stormo di anatre migratorie dirette in Giamaica. Durante il viaggio, dovranno affrontare vari ostacoli, tra cui sfuggire ad uno chef.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film giallo del 2009, di Guy Ritchie, Sherlock Holmes, con Robert Downey Jr., Jude Law. Londra, fine del 1800: il detective Sherlock Holmes e il dottor Watson danno la caccia al terribile Lord Blackwood. Il criminale pare aver scoperto il segreto dell’immortalità.