Mediaset, nelle ultime ore, ha annunciato altre tre coppie di Temptation Island 2025. Il programma prenderà il via, su Canale 5, il 3 luglio prossimo.

Temptation Island 2025 coppie, Simone e Sonia B.

Dopo l’annuncio della partecipazione di Alessio e Sonia M., la redazione di Temptation Island 2025 ha presentato Simone e Sonia B. Sono fidanzati da sei anni e convivono da cinque anni e mezzo. Le cose, ultimamente, non stanno andando per il verso giusto.

L’iniziativa di partecipare allo show è del fidanzato, che afferma: “Voglio capire se la nostra relazione deve andare avanti, il nostro rapporto è piatto e con il passare degli anni ci siamo allontanati“.

Sonia M., invece, racconta: “Lui dice che io sono cambiata, ma se davvero l’ho fatto è perché non mi sento più sicura di questo rapporto a causa dei suoi atteggiamenti. Io sono innamorata, ma vivo nel ricordo di ciò che eravamo e di quello che, purtroppo, non siamo più“.

Valentina ed Antonio

Altra coppia di Temptation Island 2025 è quella composta da Valentina ed Antonio, fidanzati da un anno. Il problema di tale unione è la fiducia, come dichiara la ragazza: “Sono io che ho scritto alla trasmissione perché non mi fido di lui, infatti gli ho già preparato le valigie perché sicuramente, durante l’avventura, sbaglierà”.

Valentina racconta il perché di tale convinzione: “Una volta mi ha detto che doveva partire in vacanza con un amico che aveva vinto 150 mila euro al gratta e vinci. Ma in realtà non è partito con l’amico, ma con la sua fidanzata. Noi due ci siamo sentite su Instagram e ci siamo dette che avevamo una cosa in comune, ovvero il fidanzato“.

Antonio, sentendo tali parole, prova a minimizzare ciò che è avvenuto ed afferma: “Erano i primi mesi di relazione, però è vero che ogni tanto mi parte qualche messaggio alle altre. Alla mia compagna chiedo di avere fiducia“.

Temptation Island 2025 coppie, Angelo e Maria Concetta

Altra coppia di Temptation Island 2025 è quella di Angelo e Maria Concetta. Lui cartongessista e lei babysitter, è la ragazza a scrivere al programma. Maria Concetta ammette: “Non mi fido del mio ragazzo, in passato è stato un femminaro. Non sono pazza, ma non lo becco perché è furbo“.

La fidanzata è convinta dell’infedeltà dell’uomo, al punto da effettuare il cosiddetto test dello scotch. Esso consiste nell’utilizzare del nastro adesivo sul letto del fidanzato, alla ricerca di eventuali prove dell’infedeltà.