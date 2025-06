Stasera in tv sabato 21 giugno 2025. Su Rai3, Opera lirica: Nabucco. Su Rete 4, il film Lo squalo, con Roy Scheider.

Stasera in tv sabato 21 giugno 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il game show Chi può batterci? Ultima sfida in prima serata tra la squadra delle celebrità, sempre capitanata da Marco Liorni nella doppia veste di conduttore e giocatore, e i 101 concorrenti del pubblico in studio. La scenografia firmata da Riccardo Bocchini e la fotografia di Mario Catapano creano un’atmosfera immersiva ed elegante. Tra i concorrenti della squadra di Marco Liorni, giocano Amanda Lear, Paolo Conticini, Francesco Paolantoni.

Su Rai3, alle 21.20, Opera lirica: Nabucco. “Va pensiero, sull’ali dorate” risuona di nuovo tra le pietre millenarie dell’Arena di Verona. Il capolavoro di Giuseppe Verdi, nell’allestimento di Stefano Poda, apre la 102° edizione dell’Opera Festival. Protagonista, nel ruolo del re Nabucco, il baritono mongolo Enkhbat Amartuvshin.

Su Rai5, alle 21.15, il programma Alighieri Durante detto Dante. Alessandro Barbero ci guida in un viaggio nella vita di Dante Alighieri, padre della lingua italiana e autore di uno dei più grandi capolavori della letteratura, la Divina Commedia dall’infanzia all’esilio da Firenze.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Club World Cup 25: Inter-Urawa Red Diamonds. Allo Stadio Lumen Field di Seattle, l’Inter incontra i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds di Maciej Skorza. La gara è uno degli incontri della settima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Le due formazioni fanno parte del Gruppo E insieme con il River Plate e il Monterrey.

Su Tv8, alle 21.15, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese è a Lampedusa in caccia del locale top. In lizza: U’Calacciuni, Le mille e una notte, Il Balenotteri, Portu ‘Ntoni. Il premio per la categoria special va alla migliore pasta con sugo di triglia alla lampedusana.

Su Nove, alle 21.30, il programma Faking It – Bugie criminali. Rivediamo una puntata della serie condotta da Pino Rinaldi, giornalista e storico inviato di “Chi l’ha visto?”. Questa sera si parla di Elena Ceste, misteriosamente scomparsa in Piemonte nel gennaio del 2014 e ritrovata senza vita 10 mesi dopo.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Body Bizarre. Tra le storie raccontate nella puntata di oggi ci sono quelle di Natalia, nata con una rara malattia chiamata “dell’osso fantasma”, e quella di Sanja che soffre, invece, di una patologia che provoca fastidiose vesciche sulla pelle.

I film di questa sera sabato 21 giugno 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film drammatico del 2021, di Han Jae-Rim, Emergency Declaration, con Lee Byung-hun. Sul volo KI501 da Incheon per le Hawaii, un terrorista libera un virus. Mentre la polizia sudcoreana cerca di individuare il colpevole, nessun aeroporto dà il consenso a far atterrare l’aereo.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film biografico del 2022, di Kasi Lemmons, Whitney – Una voce diventata leggenda, con Naomi Ackie. La vita e la carriera di una delle più grandi voci di sempre: Whitney Houston, dal debutto nel film “Guardia del corpo”, al matrimonio infelice con Bobby Brown fino alla tragica morte, l’11 febbraio 2012.

Su Rete 4, alle 21.25, il film thriller del 1975, di Steven Spielberg, Lo squalo, con Richard Dreyfuss, Roy Scheider. Un enorme squalo terrorizza i turisti che affollano le spiagge di Amity, un’isola del New England (Stati Uniti). Per catturare il mostro, il capo della polizia Martin Brody (Roy Scheider) chiede aiuto all’oceanografico Matt Hooper (Richard Dreyfuss) e al cacciatore di squali Quint (Robert Shaw).

Su La7, alle 21.15, il film commedia del 1959, di Blake Edwards, Operazione sottoveste, con Cary Grant, Tony Curtis. Seconda Guerra Mondiale: Matt Sherman, comandante del sottomarino Tiger, deve raggiungere le Filippine per alcune riparazioni. L’arrivo di un gruppo di ausiliare gli crea però molti guai.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 1994, di Barry Levinson, Rivelazioni – Sesso è potere, con Demi Moore. Tom, candidato alla vicepresidenza della società per cui lavora, si vede soffiare il posto da Meredith, una sua ex fiamma. La donna, dopo averlo sedotto, lo accuserà di molestie sessuali.

Stasera in tv sabato 21 giugno 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2003, di Peter Jackson, Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re, con Elijah Wood. Minas Tirith, la capitale di Gondor, sta per cedere all’attacco della potentissima armata di Sauron. Intanto Frodo, tradito da Gollum, viene catturato dal ragno Shelob.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2024, di Josh Margolin, Thelma, con June Squibb. Thelma, 93 anni, è vittima di una truffa. Determinata a riprendersi ciò che le appartiene, l’anziana donna, con l’aiuto di un vecchio amico, intraprende una pericolosa missione a bordo di uno scooter.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2024, di Chris Renaud, Cattivissimo me 4. Per sfuggire alla vendetta di Maxime e della sua complice Valentina, Gru e Lucy, con le figlie Margo, Edith e Agnes, e il neonato Gru Jr., sono costretti a trasferirsi in un’altra cittadina sotto false identità.