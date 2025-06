Stasera in tv domenica 22 giugno 2025. Su Rai2, il film Il lago della vendetta, con Camille Claris. Su Italia 1, il game show condotto da Enrico Papi, Sarabanda Celebrity.

Stasera in tv domenica 22 giugno 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la 4° e ultima puntata della fiction Màkari 3, con Claudio Gioè, Domenico Centamore. Titolo dell’episodio di stasera: “La Segreta Alchimia”. Saverio (Claudio Gioè) e Piccionello (Domenico Centamore) sono ospiti della Segreta Alchimia, un bellissimo centro termale. Durante il soggiorno, la proprietaria viene trovata in fin di vita in un lago di sangue. Tutto fa pensare ad una fatalità, ma Saverio intuisce che non si è trattato di un incidente.

Su Rai3, alle 20.30, l’attualità con Report. C’è anche Sigfrido Ranucci, che oggi presenta una nuova puntata di “Report”, tra i sostenitori della protesta contro un recente accordo sui precari tra Rai e sindacati Usigrai e Unirai. “Una redazione come la nostra” ha detto “rischia che 18 persone se ne vadano via nel giro di un anno”.

Su Rai4, alle 21.20, la fiction The Bad Guy “Tu quoque…”, con Luigi Lo Cascio. Ora che Nino è di nuovo “libero”, gli è difficile non pensare alla sua vita precedente. Ma il desiderio di vendicare tutto ciò che ha perso prende il sopravvento. A seguire, “La natura non si ferma”.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Ultima puntata domenicale della stagione per il talk di approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi. Le prossime andranno in onda di mercoledì al posto di “Fuori dal coro” a partire dal 25 giugno. In primo piano come sempre la politica, all’indomani del fallimento dei referendum, e la cronaca.

Su Canale 5, alle 21.20, il telefilm La notte nel cuore, con Ece Uslu. Cihan propone al fratellastro Esat di gestire un’azienda automobilistica, ma in realtà vuole metterlo in difficoltà. Ninayet, preoccupata per il futuro della sua famiglia, decide di mettere su un piano per neutralizzare Nuh e Melek: allora, finge di aver scoperto il segreto sui figli di Sumru (Ece Uslu).

Su Italia 1, alle 21.20, il game show Sarabanda Celebrity. Dopo la pausa dovuta al Mondiale di calcio per club, il gioco musicale condotto da Enrico Papi riparte con una nuova sfida. I campioni in carica sono gli uomini (DJ Ringo, LDA, Sergio Friscia e Rosa Cheminal) che hanno trionfato battendo Sabrina Salerno, Paola Di Benedetto, Marcella e Mietta.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction I delitti del BarLume “Il re dei giochi”, di Eugenio Cappuccio, con Filippo Timi. In una cittadina toscana tutto sembra scorrere tranquillo, finché uno degli abitanti viene ucciso. La vicenda porta Massimo, proprietario di un piccolo bar, ad improvvisarsi detective.

Su Nove, alle 21.30, il reality Little Big Italy. Sognate un viaggio a Miami? Francesco Panella ci porta proprio là. Il suo obiettivo è come al solito ambizioso: riuscire a trovare la migliore trattoria italiana con l’aiuto di tre nostri connazionali che sponsorizzano i loro locali preferiti.

I film di questa sera domenica 22 giugno 2025

Su Rai2, alle 21.00, il film thriller del 2024, di Didier Bivel, Il lago della vendetta, con Camille Claris. Nel giorno delle nozze, Lucie (Camille Claris) perde il marito, ucciso da un fulmine. Due anni dopo, i proprietari dell’ostello sul lago dove si era celebrato il matrimonio organizzano una riunione dei superstiti. Ognuno di loro ha sviluppato una fobia che deriva dall’essere stati esposti alla furia del fulmine.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 2012, di Nicholas Jarecki, La frode, con Richard Gere, Susan Sarandon, Tim Roth. Robert Miller ha costruito il suo impero finanziario attraverso una serie di speculazioni illegali. Ora deve vendere prima che vengano a galla tutti gli illeciti commessi, ma…

Su Iris, alle 21.15, il film thriller del 2015, di Scott Cooper, Black Mass – L’ultimo gangster, con Johnny Depp. L’agente dell’Fbi Connolly convince il gangster irlandese James “Whitey” Bulger ad allearsi con lui per catturare un nemico comune. Ma l’operazione sfugge al loro controllo.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2021, di Il Terzo Segreto di Satira, Mollo tutto e apro un chiringuito, con Germano Lanzoni. A seguito di un affare saltato, il signor Imbruttito, piccolo imprenditore milanese, sprofonda in una tragica depressione. Nello sconforto, decide di acquistare un baretto in Sardegna.

Stasera in tv domenica 22 giugno 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’avventura del 2018, di Brad Peyton, Rampage: furia animale, con Dwayne Johnson. Davis, ex militare ed esperto primatologo, ha come migliore amico George, un gorilla albino. Ma un giorno George viene infettato e, come altri animali, si trasforma in predatore invincibile. Davis tenta di intervenire.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2024, di Mohammad Rasoulof, Il seme del fico sacro, con Missagh Zareh. Iman è stato appena nominato giudice istruttore quando un’ondata di proteste, nata in seguito alla morte di una giovane, scuote il paese e turba anche l’equilibrio della sua famiglia.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1993, di Chris Columbus, Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre, con Robin Williams. Dopo il licenziamento, Danny divorzia dalla moglie e perde l’affidamento dei figli. Per poter stare loro vicino, decide di travestirsi da donna e si assumere come governante.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2013, di Mark S. Johnson, Killing Season, con John Travolta, Robert De Niro. Benjamin Ford è un ex soldato americano ritiratosi sugli Appalachi. Un giorno conosce un turista europeo, Emil Kovac. Tra loro c’è sintonia, ma Emil nasconde un segreto.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2006, di Christopher Nolan, The Prestige, con Hugh Jackman, Christian Bale. Nella Londra a cavallo tra Ottocento e Novecento, due celebri maghi si sfidano a colpi di trucchi e inganni. Una rivalità che ben presto si trasforma in ossessione.