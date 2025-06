La settimana dal 23 al 29 giugno 2025 di Tradimento, in onda su Canale 5, porterà con sé nuove svolte dolorose e decisioni irreversibili. Guzide e Sezai celebrano il loro matrimonio in un clima di apparente felicità, mentre Ipek viene ritrovata viva, ma il suo ritorno innesca una serie di reazioni impreviste. Kahraman, nel tentativo di salvare Ozan al cantiere, subisce un terribile incidente. Intanto, il test del DNA consegna a Guzide una sconvolgente verità su Dundar.

Tradimento 23-29 giugno 2025: puntata lunedì 23 giugno 2025

La scomparsa di Ipek getta un’ombra sulla famiglia: Guzide si sente angosciata, Sezai è distrutto, e di conseguenza la tensione nella villa sale alle stelle. Nonostante i tentativi della polizia, le ricerche sembrano infruttuose. Poi, all’improvviso, Yesim, intuendo che qualcosa non torna, decide di agire da sola. Seguendo una pista legata al luogo di ritrovamento dell’auto di Ipek, raggiunge una zona remota. Bussando di casa in casa, infine, arriva da Mustafa e Iffet, che, sotto pressione, confessano: Ipek è viva e la nascondono lì.

Puntata martedì 24 giugno 2025

Dopo la rivelazione di Yesim, Oltan va personalmente da Ipek, ma invece di riabbracciarla, la lascia bruscamente, accusandola di aver tradito la fiducia di tutti. Guzide, informata del ritrovamento, avverte immediatamente Sezai. Tuttavia, quando quest’ultimo vede Ipek, cede alla rabbia e la caccia via, impedendole di fornire spiegazioni.

Nel frattempo, nello studio legale arriva Kadriye, una donna determinata a ottenere giustizia. Racconta di essere stata costretta ad abbandonare suo figlio anni prima e chiede aiuto per ritrovarlo. Le sue parole, però, insinueranno più di un sospetto nella mente di Guzide.

Tradimento 23-29 giugno 2025: puntata mercoledì 25 giugno 2025

Ipek, disperata, prova a recuperare Oltan, ma quando si presenta alla tenuta le guardie la fermano e la madre di lui la insulta. Intanto, Guzide, ancora combattuta per quanto accaduto, riceve un’inaspettata proposta da Sezai: l’uomo vuole sposarla immediatamente. Dopo un attimo di esitazione, Guzide accetta, e in un’atmosfera intima e sobria, i due convolano a nozze.

Nel frattempo, Selin viene dimessa dall’ospedale psichiatrico e torna alla villa. Ad attenderla, però, c’è Serra, che la accoglie con ambiguità e parole taglienti. Il confronto tra le due donne promette scintille.

Puntata giovedì 26 giugno 2025

Ozan, entusiasta per il matrimonio, chiede a Oylum di portargli l’abito da cerimonia direttamente al cantiere. Ma proprio mentre la ragazza arriva, si verifica un terribile incidente: un carico di terra si stacca da un camion, travolgendo Kahraman, che si lancia per salvare Ozan. La scena è scioccante e paralizza tutti i presenti.

Oylum, sconvolta, corre in ospedale accanto a Kahraman, mentre Oznur e Mualla si preparano al peggio. Il medico rivela che il ragazzo è in gravi condizioni e avrà bisogno di un’operazione d’urgenza.

Tradimento 23-29 giugno 2025: le puntate del week-end

Puntata venerdì 27 giugno 2025

I medici sottopongono Kahraman a un intervento delicato: sono costretti ad asportargli la milza. Nonostante l’operazione riesca, le sue condizioni rimangono critiche e lo trasferiscono in terapia intensiva. Di conseguenza, Oylum resta al suo fianco, visibilmente scossa.

Nel frattempo, Guzide riceve i risultati del test del DNA richiesto da Kadriye, e la verità la travolge: Dundar è suo figlio biologico, avuto con Tarik e portato via alla nascita. La donna, frastornata, non sa come rivelare la notizia. Intanto, Neva si avvicina a Ipek, offrendo comprensione e una spalla su cui piangere.

Puntata sabato 28 giugno 2025

Alla villa si diffonde la notizia del nuovo incidente, e Tolga, sentendosi in colpa per non esserci stato, si precipita in ospedale per supportare Oylum, ma la ragazza lo rifiuta bruscamente.

Nel frattempo, Dundar scopre da solo la verità sulla propria identità, frugando tra alcune lettere di Kadriye. Sconvolto, affronta Tarik, chiedendo se è davvero suo padre.

Guzide, intanto, lotta con i sensi di colpa per aver abbandonato suo figlio anni prima e si chiede se è ancora in tempo per diventare una vera madre per lui.

Puntata domenica 29 giugno 2025

Kahraman riprende conoscenza, ma i medici lo informano che dovrà affrontare un lungo periodo di riabilitazione. Oylum, sollevata, gli giura che gli resterà accanto in ogni momento.

Nel frattempo, Mualla, toccata dalla fragilità del giovane, ha un confronto accorato con Oznur, chiedendole di seppellire l’ascia di guerra.

Dundar, invece, si allontana da tutti e decide di lasciare la villa: la rivelazione su sua madre e su Tarik ha spezzato ogni legame di fiducia. Mentre Guzide cerca di raggiungerlo, alla tenuta si presenta un nuovo personaggio: Ekrem, un uomo enigmatico legato al passato di Tarik, che promette di riportare alla luce altri segreti dimenticati.