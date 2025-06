Se la programmazione tv della domenica sera sarà sostanzialmente confermata, una piccola rivoluzione sembra interessare il sabato. Stiamo parlando del Daytime festivo di Rai 1 dell’autunno 2025, che si appresta ad accogliere due volti già noti al pubblico.

Daytime festivo autunno 2025 Rai 1, Elisa Isoardi al posto di Sabato in Diretta

Come è stato già confermato, a partire dal mese di settembre 2025 il pomeriggio del sabato sarà orfano di Sabato in Diretta. Il rotocalco guidato da Emma D’Aquino, infatti, non è stato riconfermato per una nuova edizione, probabilmente a causa degli ascolti tutt’altro che esaltanti, lontani da quelli del diretto competitor Verissimo.

Al posto di Sabato in Diretta, nell’autunno 2025 su Rai 1 vi sono due novità. La prima si dovrebbe intitolare Bar Centrale e dovrebbe essere guidata da Elisa Isoardi. Per lei si tratterebbe di un ritorno al timone di uno show in studio, dopo l’esperienza fortunata a Linea Verde Italia, format col quale ha girato in lungo e in largo per il Belpaese in compagnia di Monica Caradonna.

Nunzia De Girolamo potrebbe rinforzare il sabato pomeriggio

Ma Elisa Isoardi potrebbe non essere l’unica novità attesa in autunno nel daytime festivo di Rai 1. Sempre il sabato pomeriggio, infatti, potrebbe andare in onda Nunzia De Girolamo. L’ex Ministra, in passato conduttrice di Estate in Diretta, dovrebbe presentare una nuova edizione di Ciao Maschio, talk show che da anni, nella seconda serata di Rai 1, indaga il mondo maschile. Per il programma si tratterebbe di un esordio assoluto in una fascia oraria differente da quella notturna, dove ha quasi sempre ottenuto ottimi ascolti.

Daytime festivo autunno 2025 Rai 1, confermato in blocco la domenica pomeriggio

Nonostante la varie voci ed indiscrezioni, nessuna novità sembra interessare la domenica pomeriggio. Subito dopo la fine del telegiornale torna, per la cinquantesima edizione, Domenica In. Lo storico rotocalco è guidato dalla confermata Mara Venier, che come è noto non sarà da sola al timone del format. Al suo fianco, infatti, dovrebbe esserci Gabriele Corsi, da tempo voce italiana dell’Eurovision Song Contest.

A seguire, torna per il settimo anno di fila Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini, chiamata ogni settimana ad effettuare interviste ad ospiti ed esponenti del mondo della musica e della recitazione italiana. Nessuna variazione, infine, in access prime time, dove è confermata l’oramai consueta staffetta fra Reazione a Catena di Pino Insegno e L’Eredità con Marco Liorni.