Stasera in tv venerdì 27 giugno 2025. Su Rai3, il film Habemus Papam, con Michel Piccoli, Philippe Noiret. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, Quarto grado.

Stasera in tv venerdì 27 giugno 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il programma musicale Tim Summer Hits. Nei quattro show in Piazza del Popolo a Roma (oggi va in onda il terzo) Andrea Delogu e Carlo Conti presentano i protagonisti dell’estate musicale e i loro nuovi successi. Tra le altre, “Serenata” di Serena Brancale e Alessandra Amoroso, “Bella Madonnina” di Tananai e “Maschio” di Annalisa.

Su Rai2, alle 21.20, il documentario Effetto Nicholas. La storia di Nicholas Green, il bambino americano ucciso nel 1994 sulla Salerno-Reggio Calabria. L’auto su cui viaggiava fu scambiata per quella di un gioielliere nel mirino della ‘ndrangheta. Alla sua morte i genitori autorizzarono il prelievo e la donazione degli organi: ne beneficiarono sette italiani.

Su Rai5, alle 21.15, serata di viaggi, con Kilimangiaro on the road. In questa puntata speciale “on the road” Camila Raznovich viaggia attraverso l’Italia e l’Europa, da Parigi a Pompei, da Palermo a Milano, per ascoltare storie ed esplorare territori attraverso gli occhi di chi li abita.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Anche in questa puntata Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero dedicano un’ampia pagina agli sviluppi delle indagini sul delitto di Garlasco, riaperte dal procuratore di Pavia Fabio Napoleone per approfondire ipotesi e indizi che erano stati ignorati o sottovalutati nelle precedenti inchieste.

Su Canale 5, alle 21.20, il telefilm La notte nel cuore, con Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan. Il rapporto ambiguo tra Tahsin e Samet diventa sempre più stretto. Tahsin promette di trovare il mandante della sparatoria nella villa, ma Cihan non riesce a fidarsi del tutto. Melek e Cihan sembrano sempre più vicini, con il disappunto di Sumru (Ece Uslu). Cihan le chiede di seguirlo durante l’evento.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live – Best. Un’altra raccolta dei momenti più significativi dell’edizione appena conclusa del fortunato show di Diego Bianchi che racconta il nostro Paese tra attualità e satira. Con i monologhi di Andrea Pennacchi e Carmine Del Grosso.

Su Tv8, alle 20.45, il programma musicale Radio Italia Live. Dopo l’evento di fine maggio in Piazza Duomo a Milano, Radio Italia organizza un altro concerto, questa volta al Foro Italico di Palermo. Salgono sul palco Annalisa, Blanco, Francesco Gabbani, Gaia, Negramaro, Noemi, Raf, Rose Villain e Tananai.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show I migliori Fratelli di Crozza. L’ennesima compilation dei momenti più divertenti ci permette di rivedere Maurizio Crozza nelle sue parodie più riuscite, su tutte quelle di Red Ronnie, Vittorio Feltri, Carlo Calenda e Vincenzo De Luca.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Malati di pulito. La maniaca dell’igiene Gemma arriva a Norwich per incontrare la madre single, Annia, collezionista compulsiva. Ma per fare un buon lavoro, Gemma deve prima superare la sua profonda paura per lo sporco, la polvere e i ragni. Ci riuscirà?

I film di questa sera venerdì 27 giugno 2025

Su Rai3, alle 21.20, il film commedia-drammatico del 2011, di Nanni Moretti, Habemus Papam, con Philippe Noiret, Michel Piccoli. Dopo essere stato eletto Papa, il cardinale Melville (Michel Piccoli, 1925-2020) ha una crisi di panico: rifiuta di mostrarsi ai fedeli, e fugge per le strade di Roma, temendo di non essere all’altezza del compito. Per aiutarlo a risolvere i suoi problemi, il Vaticano chiama lo psicanalista Brezzi (Nanni Moretti).

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2023, di Chad Stahelski, John Wick 4, con Keanu Reeves, Laurence Fishburne. John Wick trova una via per sconfiggere la Gran Tavola. Prima di guadagnare la libertà deve, però, affrontare molti ostacoli e un nuovo nemico che ha potenti alleanze nel mondo.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di guerra del 1957, di Stanley Kubrick, Orizzonti di gloria, con Kirk Douglas. Durante la Prima Guerra Mondiale, l’ordine di un attacco suicida porta all’ammutinamento dei soldati. Un ufficiale tenta di salvarli dal plotone di esecuzione.

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film fantastico del 2008, di Rob Cohen, La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone, con Brendan Fraser, Rachel Weisz. Risvegliatosi dal sonno eterno, un crudele imperatore cinese minaccia l’umanità. L’avventuriero Rick e sua moglie Emily cercano di fermarlo.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 1995, di Franco Zeffirelli, Jane Eyre, con Charlotte Gainsbourg, William Hurt. Inghilterra, 1820. L’orfana Jane viene assunta come istitutrice della piccola Adele presso la casa del signor Rochester. L’uomo, attratto dalla ragazza, decide di sposarla, ma…

Stasera in tv venerdì 27 giugno 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2016, di Edward Zwick, Jack Reacher – Punto di non ritorno, con Tom Cruise. L’ex investigatore militare Jack Reacher torna in Virginia per aiutare Susan Turner, maggiore dell’esercito e sua amica, accusato di spionaggio. Farà di tutto per dimostrare la sua innocenza.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film documentario del 2022, di Riccardo Milani, Nel nostro cielo un rombo di tuono. La vita e la carriera sportiva dell’ex attaccante Gigi Riva. Dall’infanzia, passando dai primi calci al pallone per proseguire in quella che diventerà la sua regione d’elezione: la Sardegna.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2008, di Iain Softley, Inkheart – La leggenda di cuore d’inchiostro, con Brendan Fraser. Il libraio Mortimer vive con la figlia e da anni coltiva una speranza: ritrovare la moglie scomparsa mentre stava leggendo un romanzo fantasy.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2013, di Ruben Fleischer, Gangster Squad, con Josh Brolin, Sean Penn. Il sergente O’Mara è incaricato di formare una task force per catturare il gangster Cohen, che sta costruendo un impero basato su traffici di ogni tipo: dalla droga alla prostituzione.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2013, di Paolo Virzì, Il capitale umano, con Fabrizio Bentivoglio, Matilde Gioli. Un incidente mortale segna il destino di due famiglie della Brianza: quella dell’immobiliarista Dino che cerca di mettere a segno un grosso affare e i ricchi ma infelici Bernaschi.